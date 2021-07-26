В США за неделю в инцидентах со стрельбой погибли 430 человек

В США инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек за период с 17 по 23 июля. Об этом в воскресенье сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на данные исследовательской организации Gun Violence Archive.

По ее информации, в стране за указанный произошло не менее 915 инцидентов такого рода. Ранения получили 1 007 человек, пишет ТАСС. Телеканал констатирует, что число случаев, о которых идет речь, быстро растет в последние месяцы.

В 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тысяч человек. Это максимальный показатель за все время проведения специалистами Gun Violence Archive наблюдений. В этом году жертвами применения огнестрельного оружия в США стали уже 24 тысячи человек и это число продолжает расти.

Телеканал не исключает, что по итогам года число погибших может превысить прошлогодние цифры.