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26.07.2021 13:50
Рубрика: Культура

В Венеции фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основной конкурс

Текст: Сусанна Альперина
Новый фильм режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", созданный при поддержке Министерства культуры России, вошел в основной конкурс 78-го Венецианского международного кинофестиваля. Киносмотр пройдет с 1 по 11 сентября. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов, продюсеры - Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, сопродюсеры - Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов и Надежда Зайончковская.
Фото: Предоставлено Минкультуры Фото: Предоставлено Минкультуры
Фото: Предоставлено Минкультуры

"Уверена, участие в основной программе Венецианского кинофестиваля станет отправной точкой для фильма, и он получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя. Хочу пожелать успехов талантливой команде Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и, конечно же, мы все вместе будем надеяться на победу нашего кино", - отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фото: Предоставлено Нон-Стоп Продакшн
Фильм Битокова вошел в программу Венецианского кинофестиваля

"Капитан Волконогов бежал", согласно аннотации, - драма с элементами триллера. Основная тема фильма - путь к прощению. Жизнь главного героя, капитана Волконогова, резко меняется. Обвиненный в преступлении, он скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть. Но на этом пути его ждет множество испытаний. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге.

"В 2018-м году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех", - сказала Наташа Меркулова. - Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас".

Фильм совместного производства России, Эстонии и Франции также получил поддержку фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм", Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ "Eurimages", министерства культуры Эстонии и эстонского Фонда кино. Производством занимались - кинокомпании "Место Силы" (Россия), LOOK FILM (Россия), Homeless Bob Production (Эстония), Kinovista (Франция).

Между тем

На канале компании-производителя El Deseo появился тизер нового фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери", который откроет Венецианский кинофестиваль в этом году. В России картину в прокат выпустит кинокомпания "Вольга". Увидеть её можно с 11 ноября.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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