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26.07.2021 21:39
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах 2 155 военнослужащих с коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 61 военнослужащий. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, составляет в армии и на флоте около 36 тысяч человек.

Кроме того, свыше 123,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 155 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Более тысячи шестисот пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. Семеро лечатся у гражданских медиков. Еще 516 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако у 16 инфицированных диагностирована средняя тяжесть заболевания. В тяжелом состоянии находятся пятеро военнослужащих.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 100 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 258 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи четырехсот человек, 297 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26,1 тысячи пациентов, свыше 8, 3 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 27 271 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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