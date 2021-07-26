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26.07.2021 18:26
Рубрика: Культура

Венецианский фестиваль объявил свою программу

Текст: Валерий Кичин
Остается чуть больше месяца до открытия старейшего в мире 79-го международного фестиваля в Венеции. Он стартует 1 сентября "женской драмой" Педро Альмодовара "Параллельные матери".
Фото: Валерий Кичин Фото: Валерий Кичин
Фото: Валерий Кичин

Весьма заметно российское присутствие. В программу главного конкурса вошла картина "Капитан Волкогонов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова с Юрой Борисовым, Александром Яценко, Тимофеем Трибунцевым и Викторией Толстогановой. Эта супружеская пара талантливых режиссеров уже участвовала в Мостре в секции "Горизонты" с драмой "Человек, который удивил всех", получившей приз за лучшее исполнение женской роли (Наталья Кудряшова). Фильм ученика Александра Сокурова Владимира Битокова "Мама, я дома" будет представляет наше кино в новой программе фестиваля "Горизонты экстра" - в нем снялись Ксения Рапопорт, Александр Горчилин и снова Юра Борисов, для которого этот фестивальный сезон, похоже, становится сплошным бенефисом (напомним, что его только видели зрители Канн в получившем Гран-при фильме "Купе номер 6"). И наконец, в секцию "Неделя критики" отобран российско-голландский фильм Екатерины Селенкиной "Обходные пути".

Фото: Предоставлено Нон-Стоп Продакшн
Фильм Битокова вошел в программу Венецианского кинофестиваля

Среди наиболее интригующих премьер Мостры-2021 семейная драма "Сила собаки" Джейн Кэмпион, которая до нынешнего июля была единственной женщиной, получившей "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, драмеди испанцев Мариано Кона и Гастона Дюпра "Официальный конкурс" с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус, триллер Пола Шредера "Холодный расчет" с Оскаром Айзеком и Уиллемом Дефо, "Потерянная дочь" - режиссерский дебют Мэгги Джилленхол, новый фильм Паоло Соррентино "Все в руках божьих", драма о разводе принцессы Дианы с принцем Чарльзом "Спенсер" Пабло Ларраина с Кристен Стюарт в главной роли, костюмная драма с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком "Последняя дуэль" Ридли Скотта, долгожданный фэнтези Дени Вильнёва "Дюна" с Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком, жутковатый вояж во времени "Прошлой ночью в Сохо" Эдгара Райта и кровавый ужастик Дэвида Гордона Грина "Хэллоуин убивает" с Джейми Ли Кёртис (этими фонтанами крови будет отмечено вручение актрисе "Золотого льва" за вклад в киноискусство - ее триумфальный путь по экранам начинался как раз самым первым фильмом "Хэллоуин" 1978 года).

Судьбу призов главного конкурса решит жюри под водительством Пон Джун-хо ("Паразиты").

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

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