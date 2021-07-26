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26.07.2021 14:35
Рубрика: Власть

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором Росреестра

Текст: Марина Трубилина

Координировать деятельность Росреестра будет вице-премьер Марат Хуснуллин. Такое распределение обязанностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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"Росреестр сегодня играет ключевую роль в обеспечении функционирования сферы земли и недвижимости в стране. Ведомство проводит работу по анализу эффективности использования земли и вовлечения ее в оборот, в том числе в жилищное строительство. Совместная работа позволит нам оптимизировать процесс вовлечения земли в оборот и повышения градостроительного потенциала страны", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в рамках социально-экономических инициатив, доложенных президенту на прошлой неделе, правительство будет вести работу над Национальной системой пространственных данных. Благодаря актуализации пространственных данных будут созданы условия для максимального ускорения и упрощения регистрации.

"Мы должны перевести работу в электронный вид и создать условия для постановки участка на кадастровый учет и регистрации прав на него за один день в электронном виде", - заявил вице-премьер.

"За последний год по инициативе Росреестра принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на снятие административных барьеров в сфере строительства. Совместно с регионами выявлено более 100 тысяч гектаров земли для вовлечения в оборот. На Публичной кадастровой карте создан сервис "Земля для стройки", где размещается актуальная информация о свободных земельных участках. На портал госуслуг вывели наиболее востребованные людьми виды выписок. Совместно с губернаторами проводим работу по формированию полных и точных данных ЕГРН, - прокомментировал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. - Росреестр продолжит эту работу совместно с профессиональными участниками рынка в рамках создания Национальной системы пространственных данных и приоритетных инфраструктурных проектов".

Продолжение систематизации учета земельных территорий позволит повысить скорость и прозрачность регистрационных действий, сократит издержки, считает Хуснуллин.

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