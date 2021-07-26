Видео: На юге Норвегии упал метеорит

На юге Норвегии упал крупный метеорит. Произошло это ночью 25 июля. Сначала о яркой вспышке сообщили местные жители. Они также пожаловались на сильный гул. Позже информацию подтвердили в Норвежском сейсмологическом центре NORSAR. Там отметили, что колебания земли были зафиксированы в 1:10.

По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15-20 километров в секунду. Обломки метеорита могли упасть в лесу примерно в 60 километрах к западу от Осло. Там находится природный заповедник.

Жители норвежской столицы рассказали, что в 1:08 видели огненный шар. Окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом. О разрушениях и пострадавших "Интерфакс" не сообщает.

В Норвежской метеорной сети заявили, что следили за перемещением небесного тела. Метеорит впервые был замечен над деревней Нордмарка к северу от Осло, он перемещался в юго-западном направлении. Затем объект распался на части. Падение создало мощную ударную волну, которую "многие ощутили", пишет РБК.