VII фестиваль кино "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате

Седьмой фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Паўночнае ззянне" пройдет в онлайн-формате в сентябре уже второй раз. Над созданием фестиваля работали известные талантливые и творческие личности из Беларуси и Финляндии. Его слоган - "Кино идет!".

Программа фестиваля традиционно включает индустриальную платформу с мастер-классами и лекциями, а также блоки документальных, игровых и белорусских фильмов. Все ленты демонстрируются на языке оригинала с белорусскими или русскими субтитрами. В этом году будут показаны 25 фильмов из Скандинавии, Балтии и Беларуси - современных, смешных, философских.

Фестиваль за шесть лет проведения дал возможность тысячам белорусов посмотреть уникальные картины, фавориты фестивалей класса "А", каким является Международный Каннский кинофестиваль, а также работы талантливых дебютантов.

Визуальная концепция фестиваля создавалась онлайн из разных стран мира. По мнению организаторов, ее цель - заинтересовать зрителей визуальными решениями этого года, вызвать цепную реакцию и расширить границы сознания как можно у большего количества людей.

- "Кино идет!" - это про движение вперед, - рассказывает директор фестиваля из Беларуси Воля Чайковская. - Где есть движение, там есть жизнь. Слоган фестиваля этого года о том, что все временно и вот-вот изменится. Поэтому обязательно нужно восстанавливать силы и верить в добро, любовь и кино. И это несмотря на все сложности, все глобальные и локальные катаклизмы, которые нам всем пришлось пережить в 20-м году, и приходится переживать в 21-м.

Композитором фестивального трейлера стал музыкант из Финляндии Яакко Эйно Калеви. Звезды фестиваля - это семь известных персон из балтийской или скандинавской культуры. Это и эстонский музыкант Томми Кэш, датский писатель Питер Хёг, шведская актриса Алисия Викандер, шведский режиссер Ингмар Бергман, норвежская актриса Лив Ульман, финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто, датский актер Мадс Миккельсен. Размещая их в фестивальном трейлере, организаторы прямым текстом анонсируют, что эти творческие личности будут представлены на фестивале-2021.