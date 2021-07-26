Вирусолог Чепурнов назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса

Вирусолог Александр Чепурнов напомнил, что основными особенностями "дельта"-штамма являются более короткий инкубационный период и частые проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Пока медики не могут точно сказать, вызывает ли данная разновидность коронавируса более тяжелое течение COVID-19. Но то, что лечить пациентов стало сложнее - факт. "Для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", - объяснил Чепурнов в эфире радио Sputnik.

Сейчас врачи вынуждены вносить изменения в отработанные протоколы лечения. В такой ситуации важно точно определить разновидность SARS-CoV-2. И обычные ПЦР-тесты не помогут. Надо проводить расшифровку генома вируса. А на это требуется больше времени и усилий. "Это хлопотно и дорого", - добавил вирусолог.