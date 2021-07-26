Власти Великобритании оказались не готовы к сильнейшим ливням

Пришедшие на смену жаре сильнейшие дожди обрушились на Британию, власти которой оказались не готовы к стихийному бедствию. В восточной части Лондона затопило станции метро, парки, торговые центры, а улицы в буквальном смысле превратились в реки. Власти вынужденно приостановили движение наземного и подземного транспорта по некоторым маршрутам.

Автомобилистам настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок. Не пощадила погода и лондонские больницы, где из-за проблем, вызванных наводнением, сотрудникам приходится "разворачивать" новых пациентов. К примеру, в больнице Ньюхэма затопило отделение неотложной помощи, а госпиталь Уиппс-Кросс остался без электричества и эвакуирует 100 стационарных больных. В сложившихся условиях руководство клиник вынуждено искать дополнительный персонал.

Социальные сети облетели видео и фото с мест событий, где видно, как люди ходят по колено в воде кто на парковках, а кто просто на улице. На кадрах, снятых в районе Вустер-Парка, запечатлены практически "утонувший" автомобиль - уровень воды достигает нижней границы окон - и спасатели, которые оказывают помощь на лодках. В лондонскую пожарную бригаду поступило более тысячи вызовов, связанных с наводнением. "Пожарные выезжали на происшествия... которые включали спасение людей, оказавшихся запертыми в машинах, а также реагирование на залив подвала, сообщения об обрушении потолков", - говорится в официальном заявлении организации.