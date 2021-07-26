Во Франции с августа станет обязательным санитарный пропуск в ресторанах

Поиск компромисса между нижней и верхней палатой французского парламента по поводу закона о расширении сфер применения санитарных пропусков занял почти сутки, но в ночь с воскресенья на понедельник было объявлено, что цель достигнута.

Начиная с первых чисел августа, санитарный пропуск (отметка о вакцинации от COVID-19 , свежем ПЦР-тесте или перенесенном заболевании) становится обязательным для посещения ресторанов, прочих точек общепита, театров, больниц, для пассажиров самолетов, поездов и автобусов дальних рейсов. Сенаторы настаивали на том, чтобы это ограничение не касалось открытых террас кафе и бистро, но этим положением пришлось поступиться.

Так что французам для того, чтобы присесть за столик под открытым небом, теперь также надо предъявлять QR-код на смартфонах. Правда, им не придется этого делать, чтобы попасть в торговые центры, а такое положение первоначально фигурировало в законопроекте. Отныне этот вопрос будет решаться в департаментах префектами по согласованию с местными властями. По утвержденному законопроекту вакцинация становится обязательной для всего медперсонала, работников домов престарелых, пожарных.

Однако отказников будут не увольнять, а только отстранять от работы без сохранения зарплаты. Эта мера не затронет тех, кому прививки противопоказаны. Санпропуск для несовершеннолетних 12-17 лет будет действовать с 30 сентября: здесь считают, что юные французы за предстоящие два месяца успеют пройти вакцинацию.. Закон содержит пункт об обязательной самоизоляции инфицированных сроком на 10 дней. Нарушителям грозит штраф в 1500 евро.