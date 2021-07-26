Во Франции с августа станет обязательным санитарный пропуск в ресторанах

Новости

В посольстве РФ раскритиковали нежелание Франции признавать "Спутник V" 21:13
Комплексы "Ярс" проверяют на марше в Иркутской области 21:08
Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане 21:07
Гимнаст Нагорный: Мы - команда победителей 20:44
Далалоян о травме: Эмоции от нашей победы перекрывают всю боль 20:36
Прорыв газопровода в Пермском крае не нарушил газоснабжение потребителей 20:35
На Москву надвигается циклон, затопивший Европу 20:19
В Пермском крае произошло возгорание на газопроводе 20:02
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19 19:43
Стало известно о состоянии Кравчука после операции на сердце 19:41
Рэкетиры в Ставрополье требовали у бизнесмена 30 миллионов рублей 19:16
Порядка 60% из 4 млн домовладений подключат к газу к 2023 году 19:07
В Петербурге женщина выгнала детей-инвалидов с детской площадки 19:06
Фото: На Урале состоялся чемпионат по пожарно-спасательному спорту 19:06
Светлана Разворотнева и Петр Толстой встретились с жителями Москворечья-Сабурова 19:03
В России пройдет эксперимент по маркировке антисептиков 18:58
Ростехнадзор остановил работу крупнейшего на Сахалине угольного разреза 18:55
Чубайс прокомментировал переход на безопасные для климата источники энергии 18:54
Дриусси покинул "Зенит" 18:53
Совфед подключится к созданию "санитарного щита" в России 18:43
Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпиаде 18:42
Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60% 18:34
Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
В Москве откроют еще 119 пунктов выдачи "коробок здоровья" для пенсионеров 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 20:16
Рубрика: В мире

Во Франции с августа станет обязательным санитарный пропуск в ресторанах

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8518)
Поиск компромисса между нижней и верхней палатой французского парламента по поводу закона о расширении сфер применения санитарных пропусков занял почти сутки, но в ночь с воскресенья на понедельник было объявлено, что цель достигнута.

Начиная с первых чисел августа, санитарный пропуск (отметка о вакцинации от COVID-19 , свежем ПЦР-тесте или перенесенном заболевании) становится обязательным для посещения ресторанов, прочих точек общепита, театров, больниц, для пассажиров самолетов, поездов и автобусов дальних рейсов. Сенаторы настаивали на том, чтобы это ограничение не касалось открытых террас кафе и бистро, но этим положением пришлось поступиться.

Фото: AFP/ANDREA PATTARO
Какие меры принимает Европа для сдерживания распространения "дельта"-штамма

Так что французам для того, чтобы присесть за столик под открытым небом, теперь также надо предъявлять QR-код на смартфонах. Правда, им не придется этого делать, чтобы попасть в торговые центры, а такое положение первоначально фигурировало в законопроекте. Отныне этот вопрос будет решаться в департаментах префектами по согласованию с местными властями. По утвержденному законопроекту вакцинация становится обязательной для всего медперсонала, работников домов престарелых, пожарных.

Однако отказников будут не увольнять, а только отстранять от работы без сохранения зарплаты. Эта мера не затронет тех, кому прививки противопоказаны. Санпропуск для несовершеннолетних 12-17 лет будет действовать с 30 сентября: здесь считают, что юные французы за предстоящие два месяца успеют пройти вакцинацию.. Закон содержит пункт об обязательной самоизоляции инфицированных сроком на 10 дней. Нарушителям грозит штраф в 1500 евро.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сборная России завоевала три "золота" в третий день Олимпиады
Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро