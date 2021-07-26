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26.07.2021 03:57
Рубрика: В мире

Врачи сообщили об обнаружении в США неизлечимой грибковой инфекции

Разновидность грибковой инфекции Candida Auris, которую медики выявили в нескольких больницах штата Техас и в Вашингтоне, оказалась неизлечимой. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Впервые этот возбудитель был обнаружен в Японии в 2009 году. Candida Auris устойчив ко всем лекарствам. Ученые предупредили, что в период пандемии коронавируса он стал еще более опасным, пишет РИА Новости.

В США около трети пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение месяца. Однако они уже были серьезно больны, поэтому нельзя точно сказать, стал ли грибок первопричиной их гибели. Еще у 5-10 процентов людей с патогеном развилась серьезная инфекция кровотока.

Для здоровых людей Candida Auris относительно безопасен, но для тяжелобольных пациентов с ослабленной иммунной системой грибок может быть смертельным. Специалисты считают, что COVID-19 ускорил распространение грибковой инфекции.

Пациентов с Candida Auris сложно вылечить. В США впервые выявлены пациенты, у которых эта инфекция оказалась устойчивой к трем основным классам противогрибковых препаратов. Медиков беспокоит тот факт, что из-за COVID-19 в группу риска данного патогена входит значительно большее число людей.

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