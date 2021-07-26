ВС РФ разъяснил, как помешать должнику переписать имущество на близких

Важное толкование действующего законодательства сделал Верховный суд, когда изучал спор хитрого должника, который решил ничего не отдавать своему кредитору.

Схема, которую должник использовал, в последнее время встречается довольно часто. Именно поэтому разъяснение Верховного суда может оказаться полезным для тех, кто пострадал от недобросовестных граждан, не желающих возвращать долги.

Ситуация, о которой идет речь, достаточно банальна. Некий гражданин взял у знакомого в долг два миллиона рублей. Не вернул. Кредитор вынужден был пойти в суд и просить об аресте части недвижимости заемщика. В ответ супруга должника, чтобы не отдавать дом и участок за долг мужа, решила разделить их в суде. Сама отправилась с иском в суд и попросила "отрезать" ей ее законную часть. Но получила в итоге все. Суд закончился мировым соглашением между мужем и женой, по которому общее имущество супругов полностью перешло к жене и дочери, а отец семейства оставался вообще ни с чем. Кредитора это возмутило, и он отправился обжаловать такое решение.

Но местные суды его не услышали. И только дойдя до Верховного суда, он смог вздохнуть спокойно. Высший суд объяснил, почему нижестоящие инстанции оказались не правы в этом споре.

Но сначала уточним, почему вообще стала возможной подобная ситуация. Все, что приобрели супруги за годы совместной жизни, по умолчанию является их общим имуществом. Чтобы его разделить, не обязательно разводиться. Все можно совершить и в браке. Об этом сказано в статье 38 Семейного кодекса. И этим пользуются недобросовестные должники, пытаясь спрятать имущество от взыскания за долги.

Юристы заметили, что все чаще стала складываться ситуация, когда супруги пытаются обмануть кредиторов с помощью нотариальных соглашений или судебных исков о разделе имущества, и нередко один из супругов передает дом, квартиру или машину другому, чтобы они не ушли из семьи на покрытие кредита.

В последние годы такая тревожная тенденция получила достаточно широкое распространение. Появились как целые фирмы, так и отдельные граждане, которые словом и делом помогают подобным должникам уходить от кредиторов.

Начинаются такие ситуации почти одинаково: кредиторы, как правило, неожиданно узнают, что их должник совершенно нищий человек - у него нет ровным счетом ничего. А все, что нажито за долгие годы, тихо стало собственностью его близких. Причем не обязательно родных людей. Зачастую движимое и недвижимое имущество оказывается в нужный момент во владении юридически совсем посторонних для должника людей. И если в ситуации, когда расследуется уголовное преступление, правоохранители научились находить такое спрятанное у других граждан добро, а суды стали возвращать дома, машины, квартиры "по принадлежности", то в гражданском судопроизводстве подобные действия еще большая редкость.

Именно поэтому разъяснение Верховного суда РФ, на какие нормы опираться в аналогичных ситуациях, может оказаться полезным многим гражданам, попавшим в похожую ситуацию.

В нашей истории главным вопросом оказался следующий: можно ли было местным судам утверждать мировое соглашение супругов о разделе совместного имущества, по которому вообще все нажитое достается жене и дочери, в то время как у супруга остаются лишь долги?

А теперь рассмотрим ситуацию по деталям.

Итак, наш герой не возвратил долг в два миллиона рублей своему знакомому. Тот после долгих и бесполезных просьб и уговоров обратился в суд, и приставы наложили арест на дом и участок должника. Прошло немного времени, и супруга должника сама отправилась в суд, где подала иск о разделе нажитого имущества.

Гражданка потребовала снять арест, а главное - закрепить за ней право собственности на половину нажитого семейного добра. Ну а владелицей мебели и техники женщина попросила суд признать их дочь. В рассмотрении дела в суде принимал участие пристав, который возражал против удовлетворения иска, ведь там речь шла о единственном имуществе, за счет которого можно было погасить долги.

Но местные суды к приставу не прислушались. Дело закончилось мировым соглашением сторон, по которому треть участка, а также дома и домашней обстановки получила в собственность дочь, а остальную часть - ее мать. Арест с имущества был снят.

Кредитор возмутился таким вердиктом и обжаловал эти решения в Верховном суде РФ. Там затребовали и изучили дело. После чего отменили решения нижестоящих инстанций. А также в Верховном суде объяснили, почему это сделали.

Арест имущества в исполнительном производстве - это еще не гарантия, что долг будет погашен

По мнению Верховного суда, коллеги должны были проверить, не нарушает ли мировое соглашение права кредитора, и узнать, есть ли у должника другое имущество, которое можно продать в счет долгов. Вместо этого местные суды признали законным мировое соглашение, по которому все имущество должника перешло его жене и дочери. Спор Верховный суд велел рассмотреть по новой.

Эксперты рекомендуют людям, столкнувшимся с подобной ситуацией, обратить внимание в первую очередь на обстоятельства, которые говорят о недобросовестности должника. В нашем случае супруги знали об аресте и долге. А жена поставила вопрос о разделе после того, как был наложен арест.

По общему правилу доли супругов равны. Такой неравноценный раздел имущества, как в нашем случае, явно указывает на недобросовестность. Кредиторам непросто бороться с такой схемой. Их обычно не привлекают к участию в суде, и они узнают о таком разделе уже поздно. Эксперты говорят, что сам по себе арест имущества в исполнительном производстве - еще не гарантия, что долг перед кредитором будет погашен. Надо принимать другие меры. Например, подавать иск о выделении доли должника из супружеского имущества. Причем взыскателям следует быть активными, потому что порой сложно отследить, есть ли у сторон кредиторы, чьи права может нарушать мировое соглашение.

Выход у кредиторов только один - они, как заинтересованные лица, должны контролировать финансовое положение своих должников и проверять, в каких судебных процессах они участвуют.

В практике юристов встречаются разные виды подобных обманов. Случается, что должник пытается разделить свой долг со вторым супругом, чтобы уменьшить собственную задолженность и затруднить кредитору взыскание. Второму добросовестному супругу надо доказывать, что долг не является совместным, ведь деньги взяли без его согласия или не в интересах семьи. Если долг личный, то продавать общее имущество не будут.

Еще одно злоупотребление связано с правилом, по которому один супруг распоряжается общим имуществом с согласия второго супруга. Например, муж может заключить договор займа, залога, поручительства. А через некоторое время жена просит суд признать сделку недействительной, потому что якобы не знала о ней и не давала своего согласия. Хотя на самом деле все знала. Верховный суд и здесь объясняет, что судам необходимо более тщательно проверять такие действия супругов.