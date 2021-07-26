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26.07.2021 01:40
Рубрика: Культура

Вышла биография Джеймса Хэтфилда

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 166(8517)
Один из самых успешных музыкантов тяжелого рока - Джеймс Хэтфилд из Metallica - человек малообщительный и довольно стеснительный. И так скрепляет узловатые длиннющие пальцы, похожие на воинственные когти хищного грифа, что в барах или в аэропортах люди подходить к нему боятся. Даже удивительно, что эта книга - "Подлинная биография Джеймса Хэтфилда - фронтмена Metallica" (в английском оригинале - So Let It Be Written) все-таки была написана и издана, теперь - и в России.
Книжка о Джеймсе Хэтфилде получилась ершистой, как и ее главный герой. Фото: AP Книжка о Джеймсе Хэтфилде получилась ершистой, как и ее главный герой. Фото: AP
Книжка о Джеймсе Хэтфилде получилась ершистой, как и ее главный герой. Фото: AP

Этот певец и гитарист не дает интервью, не любит появляться на телевидении. И даже в презентациях своего любимого детища - фильма Through The Never, основанного на одном из концертов группы, - не участвовал: отправил по миру вместо себя ударника Ларса Ульриха и басиста Роберта Трухильо. Вот и книги о себе он не заметил. И в беседах с ее автором Марком Эглинтоном или хотя бы визировании собранного им материала тоже не участвовал.

Фото: Fred TANNEAU / AFP
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В итоге книжка получилась ершистой, непричесанной, полной контрапунктов, а порой и недосказанностей, как и ее главный персонаж. Биографии звезд ведь делятся на рассказанные, а потом выверенные и завизированные до финальной точки своими главными героями. А потом - и одобренными их родственниками, коллегами и так далее. Так были созданы тома об ABBA, Queen, Элтоне Джоне... Читать их интересно - все-таки личности в них действуют значительные. Но почему-то хочется вспомнить фразу, которую после концерта Бориса Гребенщикова произнес в порыве чувств Петр Мамонов, взяв коллегу за плечо: "Я люблю тебя, Боря!..." А потом, будто задумавшись, уже добавил: "Но не очень...". В самом деле: в написанных и проверенных юристами изданиях персонажи стараются выглядеть, как на парадном портрете, скрывая недостатки и вторые или уже пятые подбородки. И поэтому невольно опасаешься: а все ли здесь правда?!

Марк Эглинтон выбрал другую манеру. И это фактически - "журналистская биография": Марк ездил и записывал воспоминания музыкантов и соседей, близко общавшихся с лидером Metallica или знавших его семью и оценки (довольно скверные) в школе. А потом выстроил их в хронологическом порядке. Сюжета или образности языка, сродни тому, который был, например, в "Хрониках" Боба Дилана, здесь нет.

Зато есть масса подробностей о конце ХХ века и нынешнем времени, привычках музыканта и образе жизни звезд. Хорошо, что стилистика сохранена со всей ее эмоциональностью. Но хочется и глубины - понимания того, как прыщавый подросток (фраза из книги) стал той звездой, которой сейчас является. Впрочем, кто-то из его бывших коллег вспомнил фразу, сказанную им в начале карьеры Metallica: "Я буду петь именно так, пусть это кому-то и не нравится..." Что ж, тоже примета харизматичности. Но это скорее "фанатская книга". О непростой семье Джеймса, о его жизни и быте вне музыки - здесь нет. И поэтому понять, "из какого сора рождаются стихи навзрыд..." (а поэт он действительно мудрый, небанальный) из книги, увы, не получится. Зато читатель узнает подробности о ключевых песнях Metallica, о турах группы по миру и любимых напитках. Свое мнение выскажут и музыканты групп, пересекавшихся с Хэтфилдом: Anthrax, Alice in Chains, Kreator, Megadeth...

Впрочем, кому-то и этого будет вполне достаточно.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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