Вышла биография Джеймса Хэтфилда

Один из самых успешных музыкантов тяжелого рока - Джеймс Хэтфилд из Metallica - человек малообщительный и довольно стеснительный. И так скрепляет узловатые длиннющие пальцы, похожие на воинственные когти хищного грифа, что в барах или в аэропортах люди подходить к нему боятся. Даже удивительно, что эта книга - "Подлинная биография Джеймса Хэтфилда - фронтмена Metallica" (в английском оригинале - So Let It Be Written) все-таки была написана и издана, теперь - и в России.

Книжка о Джеймсе Хэтфилде получилась ершистой, как и ее главный герой. Фото: AP