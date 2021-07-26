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Windows 11 нельзя будет установить на старые компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
26.07.2021,  
18:21
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Стабильную сборку Windows 11 планируется выпустить уже в текущем году, однако для ее установки у пользователя должно быть подходящее "железо", пишет Windows Latest.

Фото: Microsoft

В настоящее время системные требования включают в себя наличие чипа Intel Core восьмого поколения или более новый, а также AMD Ryzen 2000 и новее. ARM-версия Windows 11 запустится на Snapdragon 850, Snapdragon 8cx второго поколения и более новых.

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Кроме того, устройство должно иметь от 4 Гб ОЗУ, от 64 Гб постоянного хранилища, 9-дюймовый дисплей с разрешением 720p и выше, видеокарту с поддержкой DirectX 12 с драйвером WDDM 2.0. Не исключено, что к моменту релиза требования смягчат, однако пока неясно, как именно.

В Microsoft отмечают, что это делается ради безопасной и продуктивной работы.

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