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26.07.2021 21:07
Рубрика: Власть

Захарова предложила США убрать за собой в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Соединенным Штатам убрать оставленные за собой "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. Об этом она заявила, комментируя слова замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джон Хайтена.

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Тот заявил, что США, получив опыт в Ираке и Афганистане, поняли, как нужно действовать на Ближнем Востоке, "не игнорировать угрозы, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России".

"Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" - предложила Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, США и НАТО начали вывод войск из Афганистана, как ожидается, это процесс завершится в начале сентября. Сегодня президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми официально объявят о прекращении до конца года американской военной миссии на территории Ирака. Это станет уже вторым уходом США из этой страны за последние годы.

Что касается Ливии, то после вмешательства США там уже 10 лет продолжается гражданская война. В Сирии же американские военные присутствуют против воли законного правительства.

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