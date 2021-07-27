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27.07.2021 11:47
Рубрика: В мире

Ассанж лишился гражданства Эквадора

Текст: Юрий Когалов

Суд Эквадора признал недействительным решение о предоставлении в 2017 году гражданства страны основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Как сообщают местные СМИ, заседание прошло на прошлой неделе, а юристов австралийского активиста о вынесенном вердикте проинформировали лишь в понедельник.

Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER
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Адвокат Ассанжа Карлос Поведа уже заявил, что подаст апелляцию. По его словам, его клиент был лишен законного права на защиту.

Дело рассматривалось по иску, поданному министерством иностранных дел Эквадора. Как заявили в МИД, при рассмотрении вопроса о натурализации Ассанжа были допущены нарушения законодательства.

Управление национального контролера действительно выявило ряд нарушений процедуры и несоответствий критериям предоставления гражданства. Согласно его отчету, не был подтвержден доход Ассанжа, подпись в паспорте не совпадала с подписью в петиции, и он не прожил на тот момент три года на территории Эквадора, как того требует законодательство. На этом основании суд что "признал недействительной резолюцию, по которой натурализация была предоставлена ​​ Джулиану Ассанжу".

Поведа назвал принятое решение политизированным, а сам процесс, по его словам, шел с нарушениями, ряд документов не был переведен на английский - родной язык его подзащитного.

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