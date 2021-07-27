Банк России назвал три ключевых риска для инвесторов

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов назвал три основных риска, с которыми сталкиваются розничные инвесторы. В их числе - недостаток знаний, не совсем корректное поведение посредников, а также неправильные ожидания относительно быстрого заработка на бирже.

"Инвестиционная деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность - это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Это не казино и не подкидывание монетки ", - заявил Швецов во время прямого эфира.

Кроме того, он отметил одну особенность российских инвесторов - при недостатке опыта и знаний они ведут слишком активную торговлю.

"У нас большой перекос в сторону активных операций наших граждан на фондовом рынке. То есть граждане сами принимают инвестиционные решения. Кто-то чаще, кто-то реже", - пояснил зампред Банка России, посоветовав инвесторам активнее передавать деньги в доверительное управление профессионалам или использовать индексные пассивные стратегии инвестирования.

В июне президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает продажу гражданам сложных и высокорискованных финансовых продуктов. Кроме того, Банк России получил право на постоянной основе вводить правила продажи любых финансовых продуктов, чтобы неподготовленный потребитель мог понять их основные особенности и риски.