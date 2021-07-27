Биржевые цены на арабику достигли семилетнего максимума

За несколько последних месяцев биржевые цены на кофе несколько раз обновляли максимумы: в мае они побили рекорд 2016 года, теперь - 2014 года. То есть пока бразильский кофе доезжает в порт Санкт-Петербурга (20-35 дней), он успевает подорожать.

Во вторник цена фьючерсов на бирже ICE поднималась выше двух долларов за фунт. На максимуме она составляла более 2,09 доллара за фунт. Последний раз такие показатели были зафиксированы в октябре 2014 года, пишет Trading Economics. В мае цены на арабику поднимались до 1,572 доллара за фунт.

Причина - неблагоприятная погода в Бразилии, крупнейшем производителе кофе. Сначала там год стояла засуха, теперь ударили заморозки, которые погубили часть плантаций. Помимо этого наблюдаются проблемы в поставках кофе из Колумбии и Вьетнама.

Ранее гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия прогнозировал, что осенью российские производители будут вынуждены повысить цены на кофе. Но не столько из-за биржевых цен (основные производители заключают долгосрочные прямые контракты и фиксируют в них цену закупки), сколько из-за роста стоимости фрахта - стоимость доставки на фоне пандемии выросла в разы. При этом потребление кофе и в России, и в мире не снижается.