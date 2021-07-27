Биржевые цены на кофе обновили максимумы с 2014 года

Цены на кофе сорта арабика на бирже обновили максимумы 2014 года. Об этом сообщает Trading Economics.

Во вторник цена фьючерсов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше двух долларов за фунт. Последний раз такие показатели были зафиксированы в октябре 2014 года.

Причиной резкого роста цен стала ситуация в Бразилии, которая после года сильнейшей за почти сто лет засухи столкнулась с заморозками. Кроме того, эксперты заявили о проблемах с поставками кофе из Колумбии и Вьетнама.

"По данным министерства сельского хозяйства США, в этом году потребление кофе в мире впервые с 2017 года превысит производство", - отмечает Trading Economics.