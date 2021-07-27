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27.07.2021 21:50
Рубрика: Власть

Более 28 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
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Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19  вылечили 46 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 36 тысяч человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 124 тысячи человек, контактировавших с инфицированными  COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 154 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более 1 600 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 7 заболевших лечат гражданские медики. Еще 515 человек изолированы на дому.

Сообщается, что 5 инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У 15 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей  вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 100 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 257 человек.

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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах  Минобороны России сейчас лечатся 1  465 человек, 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с  началом  работы многопрофильных  центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26 тысячам  пациентов, из которых почти 8,5 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 28 277 человек, сообщили в военном ведомстве.

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