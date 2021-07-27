Букеровская премия объявила длинный список

В полночь по Гринвичу объявили лонг-лист Букеровской премии за 2021 год. Из 158 книг, выдвинутых на престижную награду в этом году, в длинный список вышли 13 произведений. Среди них - недавно вышедший на русском языке роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Клара и солнце".

Половина произведений из нынешнего списка - историческая проза, треть поднимает расовые проблемы. География авторов в этом сезоне более разнообразна, чем в предыдущем: четверо писателей из США, два южноафриканских писателя, одна канадка, один писатель со Шри-Ланки, остальные - британцы. Полный список номинантов размещен на официальном сайте премии.

Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 14 сентября, а победитель - 3 ноября. Лауреат "Букера" получит 50 тысяч фунтов (почти 69 тысяч долларов США по нынешнему курсу).

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.