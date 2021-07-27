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27.07.2021 15:37
Рубрика: Культура

Букеровская премия объявила длинный список

Текст: Людмила Прохорова
В полночь по Гринвичу объявили лонг-лист Букеровской премии за 2021 год. Из 158 книг, выдвинутых на престижную награду в этом году, в длинный список вышли 13 произведений. Среди них - недавно вышедший на русском языке роман нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Клара и солнце".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Половина произведений из нынешнего списка - историческая проза, треть поднимает расовые проблемы. География авторов в этом сезоне более разнообразна, чем в предыдущем: четверо писателей из США, два южноафриканских писателя, одна канадка, один писатель со Шри-Ланки, остальные - британцы. Полный список номинантов размещен на официальном сайте премии.

Фото: instagram https / jour_tasha
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Шорт-лист Букеровской премии будет объявлен 14 сентября, а победитель - 3 ноября. Лауреат "Букера" получит 50 тысяч фунтов (почти 69 тысяч долларов США по нынешнему курсу).

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.

Культура Литература

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