Постановление главного государственного санитарного врача по Чеченской Республике от 30 июня 2021 года № 5 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям на территории Чеченской Республики"

Я, Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике Термулаева Р.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) отмечаю, что в республике наблюдается рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Так, по данным анализа заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес составляет 68%.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости граждан, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и т. д). При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста 45% и на детское население 27%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21. 03. 2014г. № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 на территории Чеченской Республики следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Чеченской Республики, муниципальным служащим, занимающим должности муниципальной службы Чеченской Республики, работникам органов власти Чеченской Республики и подведомственных им организаций;

- работникам здравоохранения;

- работникам образовательных организаций;

- работникам организаций общественного питания;

- работникам торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работникам санаторно-курортных организаций;

- работникам, оказывающие гостиничные услуги;

- работникам, пассажирского транспорта, в том числе осуществляющим междугородние пассажирские перевозки;

- работникам салонов красоты, косметических, СПА - салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес клубов, бассейнов;

- работникам в сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- работникам жилищно- коммунального хозяйства и энергетики;

- работникам социальной защиты и социального обслуживания;

- работникам многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- работникам организаций туристической индустрии;

- работникам в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, электронных средствах массовой информации и др.;

- работникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- военнослужащим;

- обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

- членам избирательных комиссий Чеченской Республики;

- наблюдателям, уполномоченных осуществлять наблюдение за деятельностью избирательных комиссий

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1 в срок до 25.07.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.08.2021г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции, не менее 90% от общей численности работников, сотрудников;

2.2 . усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.

4. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:

4.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. организовать проведения активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4.3. обеспечить еженедельное представление данных о ходе проведения вакцинации против COVID-19 по эпидемическим показаниям с разбивкой по контингентам в Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в соответствии с формой (Приложения 1) к настоящему Постановлению.

5. Заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике (Е.Е.Спасской) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике Р.М.Термулаева







