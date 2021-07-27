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27 июля 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Чеченской Республике от 30 июня 2021 года № 5 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям на территории Чеченской Республики"

Дата подписания 30 июня 2021 г.
Опубликован 27 июля 2021 г.
Вступает в силу 30 июня 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике Термулаева Р.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) отмечаю, что в республике наблюдается рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Так, по данным анализа заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес составляет 68%.

Кроме того, наблюдается рост заболеваемости граждан, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны и т. д). При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста 45% и на детское население 27%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Чеченской Республики, руководствуясь пунктом 6 части 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", приказом Минздрава России от 21. 03. 2014г. № 125-н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 на территории Чеченской Республики следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Чеченской Республики, муниципальным служащим, занимающим должности муниципальной службы Чеченской Республики, работникам органов власти Чеченской Республики и подведомственных им организаций;

- работникам здравоохранения;

- работникам образовательных организаций;

- работникам организаций общественного питания;

- работникам торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работникам санаторно-курортных организаций;

- работникам, оказывающие гостиничные услуги;

- работникам, пассажирского транспорта, в том числе осуществляющим междугородние пассажирские перевозки;

- работникам салонов красоты, косметических, СПА - салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес клубов, бассейнов;

- работникам в сфере бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- работникам жилищно- коммунального хозяйства и энергетики;

- работникам социальной защиты и социального обслуживания;

- работникам многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- работникам организаций туристической индустрии;

- работникам в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, электронных средствах массовой информации и др.;

- работникам государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- военнослужащим;

- обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

- членам избирательных комиссий Чеченской Республики;

- наблюдателям, уполномоченных осуществлять наблюдение за деятельностью избирательных комиссий

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1 в срок до 25.07.2021г. организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.08.2021г. вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции, не менее 90% от общей численности работников, сотрудников;

2.2 . усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9).

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.

4. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:

4.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.2. организовать проведения активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

4.3. обеспечить еженедельное представление данных о ходе проведения вакцинации против COVID-19 по эпидемическим показаниям с разбивкой по контингентам в Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в соответствии с формой (Приложения 1) к настоящему Постановлению.

5. Заместителю начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике (Е.Е.Спасской) и начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике, их заместителям обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике Р.М.Термулаева



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