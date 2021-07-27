Черепахи заразили сотрудницу зоомагазина грибком ногтей

Сотрудник зоомагазина подхватила опасную болезнь, когда ухаживала за красноухими черепахами, пишет МК.

Алина Маркелова работает с животными уже несколько месяцев. Она доставала их из аквариума голыми руками и пересаживала в коробку покупателя. В скором времени у нее появились красные пятна и зуд. Но вскоре проблема появилась на ногтях, и тогда Алина решила обратиться к врачу.

Дерматолог поставила диагноз онихомикоз или грибок ногтей. И причиной болезни стала черепаха из магазина, где девушка работала.

"Строение панциря черепах похоже на строение наших ногтей, так что грибок вполне комфортно себя чувствует и там, и здесь, - рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. - Также существует риск заразиться от черепах сальмонеллезом. Профилактика одна: не трогать черепах в дикой природе".