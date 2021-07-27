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Текст:   Марина Трубилина 
17:06 27.07.2021

Число договоров долевого участия выросло в полтора раза

За первое полугодие 2021 года количество зарегистрированных договоров долевого участия выросло на 51%, сообщает пресс-служба Росреестра.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

За шесть месяцев зарегистрировано 422,5 тысячи таких договоров, тогда как в первом полугодии 2020 года их было 279,2 тысячи. Самыми активными в нынешнем году были Москва (68,3 тысячи), Московская область (60,6 тысячи), Санкт-Петербург (37,8 тысячи) и Краснодарский край (23,8 тысячи).

Фото: iStock
Хуснуллин спрогнозировал рост ставок по ипотеке к концу года

Ипотечных сделок зарегистрировано на 41,5% больше, чем в начале 2020 года - 1,8 млн (сюда входит регистрация ипотеки, как на жилые помещения, так и на нежилые, участки, сооружения, машино-места и пр.).

Больше всего сделок по ипотеке зарегистрировано в Московской области (157 тысяч), Москве (122 тысячи), Краснодарском крае (108,4 тысячи), Санкт-Петербурге (93,4 тысячи) и Татарстане (58,2 тысячи).

В Москве было зафиксировано более 60 тысяч ипотечных сделок с жильем, это рекорд для столицы, отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Спрос на вторичном рынке в первом полугодии вырос на 35,4%. Зарегистрировано 1,9 млн сделок. На вторичном рынке сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (113,8 тысячи), Московской области (97,3 тысячи), Москве (79,8 тысячи) и Свердловской области (73 тысячи).

До конца года планируется сократить срок регистрации электронной ипотеки до одного дня, а долю электронной ипотеки увеличить до 60% (сейчас 50%), сообщает Росреестр.

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