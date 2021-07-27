ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Родины" для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия России на заседании во вторник зарегистрировала федеральный список кандидатов всероссийской политической партии "Родина" для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной думы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Родина", в количестве 280 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

Член комиссии Евгений Шевченко сообщил, что после проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах было установлено, что у трех человек имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться, у одного кандидата - гражданство Грузии, а еще у одного - зарубежные финансовые активы.

Общефедеральную часть списка "Родины" возглавляют лидер партии Алексей Журавлев, герой России Андрей Богатов и певица Татьяна Буланова. Список партии разделен на 60 региональных групп.