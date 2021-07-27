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27.07.2021 22:30
Рубрика: В мире

Датские власти оплатят польским женщинам аборты в Дании

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8519)
В Дании решили выделить миллионы евро на помощь польским женщинам, которые хотят прервать беременность, но не могут сделать это в своей стране.

Напомним, что аборты по желанию в Польше запрещены, а в январе в стране вступило в силу решение Конституционного суда, согласно которому прерывание беременности в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции. Это значит, что теперь сделать аборт в этой стране можно только в тех случаях, когда беременность стала следствием изнасилования или угрожает жизни женщины.

165 жительниц Польши теперь смогут ежегодно делать бесплатные аборты в Дании

Этот вердикт Конституционного суда вызвал волну протестов не только в самой Польше, но и за ее границами. Активисты в Чехии, Швеции, Исландии, Норвегии и Дании выступали с предложениями поменять законы в своих странах, чтобы помогать польским женщинам. Так, датский депутат парламента от Красно-зеленой коалиции Педер Хвелплунд напомнил, что полькам, для того, чтобы сделать аборт, уже давно приходится выезжать в соседние Германию и Австрию. "Это право женщин решать свою судьбу. Раньше у полек оно было, а теперь его отобрали. Мы не можем просто молча смотреть, как один из наших соседей, который к тому же является членом Евросоюза, отменяет это право. Мы тоже должны им помочь. Но это должна быть бесплатная помощь", - говорил он после принятия польским Конституционным судом резонансного решения. Но тогда не было ясности, кто за это заплатит. И вот в датском парламенте одобрили инициативу по выделению 20 миллионов крон, то есть почти трех миллионов евро на помощь польским женщинам на четыре года. Деньги будут перечислены в фонд Sex & Society, который сможет ежегодно организовывать такие поездки для 165 жительниц Польши. Учитывая то, что до введения запрета на аборты в Польше беременность прерывали менее двух тысяч женщин в год, эта помощь будет весьма ощутимой.

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