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Текст:   Александра Воздвиженская  ,  Евгений Гайва  ,  Михаил Загайнов  ,  Ольга Игнатова  ,  Татьяна Карабут  ,  Роман Маркелов  ,  Анастасия Алексеевских 
03:00 27.07.2021

Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе

В августе семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей, части россиян пересчитают пенсии, а на Дальнем Востоке можно будет взять второй гектар земли. Об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей

С 16 августа начнутся выплаты единовременных пособий в 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Как разъясняет Минтруд, если в семье несколько школьников, то выплата полагается на каждого ребенка. При этом подавать отдельное заявление на каждого не требуется: можно указать всех детей в одном заявлении.

Если родители не успеют подать заявление до 16 августа, они могут сделать это и позднее - вплоть до 1 ноября.

Предзаполненные заявления на выплату доступны на портале госуслуг. Можно также лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС родителя и ребенка.

Пенсии работающих пенсионеров вырастут

С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Повышенные пенсии получат порядка 10 миллионов человек.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Для того, чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель", - пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Второе условие - на прибавку могут рассчитывать те, кто вышел на пенсию до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена позднее, то заработанные в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены.

"Размер повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех коэффициентов. Проведя нехитрый расчет, можно понять, что при эквиваленте одного коэффициента в 98,86 рублей, максимальная надбавка к пенсии с 1-го августа 2021 года составит 296 рублей", - добавил юрист.

При этом гражданину никуда обращаться не нужно. Повышение будет рассчитано автоматически.

Двум категориям россиян пересчитают доплаты к пенсии

С 1 августа произойдет перерасчет доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Доплата к пенсии является самостоятельной социальной выплатой, ее размер не зависит от вида и размера пенсии, к которой она установлена. Финансирование расходов осуществляется за счет поступивших в Пенсионный фонд взносов, уплачиваемых работодателями.

При начислении доплаты учитывается стаж человека в авиационной или угольной промышленности - не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

На Дальнем Востоке можно будет получить второй гектар земли

С 1 августа участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный "гектар". Кроме того, программа распространится на Арктическую зону РФ.

Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округа, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

В первые полгода получить участки в Арктике смогут только те, кто зарегистрирован в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях. С 1 февраля 2022 года такая возможность появится у любого гражданина РФ, а также у участников госпрограммы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

За занятия спортом можно будет получить налоговый вычет

С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры или бассейны начнется с доходов, полученных с 2022 года.

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Претендовать на вычет налогоплательщик может как в отношении себя, так и в том случае, если физкультурой занимаются его несовершеннолетние дети. Доказательством занятия спортом будут копия договора на оказание услуг и фискальный чек, подтверждающий оплату (включая чек в электронном виде). Получить вычет можно будет, если на дату фактически произведенных налогоплательщиком расходов физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень - первый такой список Минспорт должен опубликовать не позже декабря.

Совокупная сумма расходов, за которую можно получить социальный вычет, - 120 тысяч рублей в год (максимальный вычет - до 15 600 рублей).

Вырастут надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

С 1 августа начнут действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по новым ипотечным кредитам с первым взносом менее 20% стоимости жилья.

Новые значения надбавок к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 процентных пунктов. Итоговый показатель зависит от долговой нагрузки заемщика (ПДН - отношения ежемесячных платежей по кредитам к доходам клиента).

Чем выше будет ПДН заемщика по ипотеке с низким взносом, тем большими будут отчисления в резервы и нагрузка на капитал банков.

Это заставит кредитные организации менее охотно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, а также позволит "обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям", пояснили свое решение представители Банка России.

Завершается программа "детского кешбэка"

31 августа завершается программа "детского кешбэка", по которой можно купить путевку в детский лагерь и получить компенсацию части стоимости.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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По условиям программы, семьи могут отправить ребенка в детский лагерь, получив кешбэк в 50%, но максимально 20 тысяч рублей. Оплатить путевку нужно по карте "Мир". На нее же автоматические вернется часть стоимости.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, отправить ребенка в детский лагерь можно начиная со старта программы в течении всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, охвачена вся летняя оздоровительная кампания.

В программе участвуют только стационарные лагеря круглосуточного пребывания, входящие в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в субъектах РФ. Список таких лагерей есть на сайте госуслуг. Ребенок на момент начала поездки должен быть младше 18 лет.

Билеты в плацкарт будут продавать со скидкой

Билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования на август и сентябрь будут продавать со скидкой в 30%, но только на определенные места.

В частности, скидка предоставляется при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. Билеты по акции будут продавать до 29 июля 2021 года.

Скидка не действует при продаже билетов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Начинается продажа льготных авиабилетов для семей

Билеты на самолет для семейных поездок можно будет купить по льготной цене. Начать их продажу должны в августе.

Льготные билеты можно будет купить при одновременном бронировании билетов на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых.

Продавать такие билеты будут по 46 межрегиональным маршрутам, не включающим Москву или Санкт-Петербург. Кроме того, льготы не распространяются на рейсы на южные курорты России (например, в Сочи, Анапу или Симферополь).

Экспортерам продуктов вернут субсидии

С 1 августа возобновляется субсидирование экспортерам части затрат на транспортировку отдельного продовольствия. В частности, речь идет о таких продуктах, как сахар, картофель, гречиха, подсолнечное и сафлоровое масло, зерно, мясо и субпродукты из домашней птицы, а также яйца.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Возмещение расходов на транспортировку этих продуктов было приостановлено минсельхозом в середине апреля, чтобы ограничить их вывоз и стабилизировать цены на продукты на внутреннем рынке, которые выросли вслед за мировыми и на фоне плохого урожая в прошлом году.

Такие меры стали дополнением к основным ограничениям на экспорт. Так, на зерно действует экспортная пошлина, которая рассчитывается от мировой цены еженедельно. Гречку запрещено экспортировать до 31 августа. На подсолнечное масло пошлина по аналогии с зерном будет введена только с 1 сентября.

Также для стабилизации цен на сахар были зафиксированы цены до 1 июня, а на подсолнечное масло до 1 октября. На мясо птицы и яйца производители брали на себя добровольные обязательства приостановить рост цен на два месяца.

Минимизировать рост цен на овощи "борщевого набора" власти рассчитывают в том числе с помощью увеличения количества ярмарок, рынков для фермеров и отказа от посредников в цепочке от поля до прилавка.

Гречку снова разрешат экспортировать

Запрет на экспорт гречихи и крупы из нее будет снят 31 августа. Он был введен с 5 июня по инициативе Минсельхоза. Причина - стремительный рост экспорта на фоне высоких мировых цен на крупу.

Российские власти и эксперты неоднократно заявляли, что запасов гречки в стране достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2020 году в России собрали 892 тыс. тонн гречихи против 786 тыс. тонн в 2019 году. Внутреннее потребление гречки в России оценивается на уровне 400 тыс. тонн.

По данным экспертов, в прошлом сезоне было вывезено из страны 79 тыс. тонн гречихи, а в этом на начало июня - более 200 тыс. тонн. При этом, как указывают в ИКАР, цены на гречку хоть и повысились (в апреле они достигали 68,6 тыс. рублей за тонну), но были далеки от исторического максимума (87,5 тыс. рублей за тонну - в конце февраля-начале марта 2011 года).

Украшения в ломбарде можно будет проверить на подлинность

С 1 августа ювелирные изделия, которые попали в комиссионный магазин и ломбард, получат уникальный идентификационный номер (УИН) на бирке и на самом изделии в виде штрих-кода. Таким образом украшение можно будет проверить на подлинность через госсистему (ГИИС ДМДК), если продавец добровольно внесет туда сведения.

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О разработке системы маркировки ювелирных изделий минфин объявил в конце 2017 года. В планах было запретить их оборот без штрих-кода уже с начала этого года, но лишь с апреля началось поэтапное внедрение с добровольным участием

Минфин оценивает неучтенное золото в 50% рынка. Систему запускают, по сути, в тестовом режиме, так как нигде в мире подобная технология с физическим нанесением меток не внедрена. К марту 2024 года все ювелирные изделия (в том числе остатки на складах) должны быть зарегистрированы в ГИИС, иначе такую продукцию нельзя будет продать.

Потребителю для проверки подлинности изделия нужно будет скачать приложение (которое пока в разработке), отсканировать код на бирке изделия и сопоставить данные в системе с тем, что он видит на прилавке.

Серебряные украшения и драгоценности весом до трех граммов (средняя масса продаваемых драгоценностей из золота в России стабильно ниже этого уровня) от маркировки освобождены.

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