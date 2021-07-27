Диетолог назвала самые полезные каши

Самыми полезными кашами являются те, которые приготовлены из неочищенных круп. Такое мнение у себя в Instagram выразила известный московский диетолог Марина Макиша.

В числе самых лучших круп для приготовления каши с точки зрения диетологии Марина Макиша назвала гречку, киноа, перловку, пшено и геркулес. "На ночь лучше запарить или заквасить кефиром, йогуртом", - отмечает специалист. При этом она советует убрать из рациона белый рис, манку, овсяные хлопья экстра, кукурузную крупу и мюсли со сладкими добавками.

В идеале каша должна быть дополнена белковой составляющей, полагает Марина Макиша. Лучшие варианты - творог, яйца, йогурт, рыба, птица или хотя бы стакан кефира.