Директор НИИ им. Пастера: Порядка 75 млн россиян подлежат вакцинации

Порядка 75 млн граждан России теоретически подлежат вакцинации. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"Если возьмем 147 млн населения, уберем детское население - порядка 30 млн, отнимем 35 млн вакцинированных, 6 млн переболевших, получается около 75 млн. Значит 75 млн человек теоретически подлежат вакцинации, даже если они уже перенесли заболевание в легкой или бессимптомной форме", - сказал Тотолян.

Он также добавил, что после "Спутника V" пока лучше сменить вакцину, поскольку аденовирус, который использовался при конструировании "Спутника", сам по себе является достаточно мощным антигеном, и на него тоже вырабатываются антитела, что может быть источником ненужных реакций со стороны иммунной системы.

По мнению Тотоляна, повторное использование "Спутника V" должно быть предметом специального клинического исследования.

При этом ученый напомнил, что в рекомендациях Минздрава говорится, что для ревакцинации можно использовать любую из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме "Спутника V" в России зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".