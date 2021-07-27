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27.07.2021 18:05
Рубрика: Общество

Духовник патриарха Кирилла заболел коронавирусом

Текст: Елена Яковлева
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Один из старейших монахов Русской православной церкви, духовник патриарха Кирилла отец Илий (Ноздрин) заразился ковидом. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

Состояние отца Илия удовлетворительное. Священнослужитель находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее помощник старца сообщало РИА Новости, что схиархимандрит чувствует себя хорошо. При этом Оптина пустынь, духовником которой является старец Илий, не вводила обязательную вакцинацию от коронавируса.

В то же время игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря епископ Троицкий Панкратий (Жердев) сообщил об обязательной вакцинации от коронавируса для братии, трудников и сотрудников, проживающих при монастыре.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Схиархиманадрит Илий родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В 1961 году поступил в духовную семинарию в Саратове, после ее закрытия продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. Был пострижен в монашество. В течение десяти лет нес послушание в Псковско-Печерском монастыре, в 1976 году был направлен в русскую Афонскую Свято-Пантелеимонову обитель. В конце 1980-х годах направлен в качестве духовника в Оптину пустынь, восстанавливающуюся после 65-летнего запустения. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Переделкино. В 2010 году возведен в сан схиархимандрита. Является духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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