Джабаров оценил слова замглавы МИД Польши о помехах для "Северного потока-2"

Слова высокопоставленного польского дипломата о целенаправленных помехах строительству газопровода "Северный поток-2" подтверждают циничное поведение некоторых западных политиков. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач признал, что Варшава предпринимала попытки замедлить строительство газопровода "Северный поток-2", иначе проект был бы уже давно завершен. Как отметил польский дипломат, чем дольше газопровод не будет активен, "тем лучше для Центральной и Восточной Европы".

"Сейчас раскрывается отношение этих стран к России и даже своим партнерам по НАТО (той же Германии, например). Понятно, что за этим стоят личные интересы Польши. Понятно, что они хотели бы, чтобы Польша стала крупнейшим хабом американского сниженного газа, который она бы распределяла по всей Европе. А с вводом "Северного потока-2" эти мечты у них улетучиваются, - прокомментировал Джабаров RT слова Пшидача.

По мнению сенатора, использование газопровода подтвердит, что проект носит чисто коммерческий характер и не несет угрозы для энергобезопасности каких-либо стран.

"Мы просто еще раз убедились в том, что некоторые западные политики ведут себя до крайности цинично, глядя в глаза, придумывая всевозможные истории... Польша и так старается из последних сил выслужиться перед американцами", - добавил Владимир Джабаров.

Он полагает, что встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, на которой принято решение "дать свободу" реализации этого проекта, говорит о том, что, несмотря на старания, американцы не считают их союзниками.