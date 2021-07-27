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27.07.2021 14:04
Рубрика: Экономика

Эксперт назвал сроки принятия решения по рейсам в Египет

Текст: Евгений Гайва
Российская делегация улетела в Египет для оценки эпидемиологической обстановки, решение может быть принято к концу этой недели. Об этом рассказал "РГ" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Делегация уже улетела. В понедельник следующей недели нужно будет докладывать результаты. Во всяком случае, все ждут понедельника", - сказал он.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Вряд ли ключевые решения по увеличению числа рейсов в Египет и открытию чартеров будут приняты раньше этого срока, добавил эксперт. Основной вопрос сейчас - это санитарная безопасность. "Надо понимать, сколько мы можем направить людей в Египет. А самое главное, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, насколько местные органы власти и инфраструктура будут готовы для ее разрешения" - отметил Осауленко.

Итоговое решение об увеличении количества рейсов будет принимать оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Затем Росавиация примет решения о выдачи разрешений авиакомпаниям. Очень важно, чтобы на рынке не создавалось монополия, заметил эксперт.

"Пока все рейсы отданы одной авиакомпании. В этом случае будет существовать определенная монополия на рынке, значит цены будут высокими", - сказал Осауленко. Одна авиакомпания работает с небольшим пулом операторов, либо с одним оператором, потому может образоваться полная монополия, пояснил он.

Если все же будет увеличено количество рейсов, и их распределят между различными авиакомпаниями, добавятся чартеры, цены станут доступнее из-за конкуренции. В этом случае недельный тур в Египет экономичного варианта будет стоить до 500 долларов (около 37 тысяч рублей) на человека, указал Осауленко.

Действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты президент России Владимир Путин отменил 8 июля 2021 года. Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта 23 июля.

Рейсы на курорты Египта стартуют 9 августа. Пока предполагается по пять рейсов в неделю в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Но число рейсов могут увеличить после поездки в Египет российской делегации, состоящей из специалистов Роспотребнадзора и Ростуризма.

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