Эксперт посчитала стоимость "борщевого набора", выращенного на участке

Финансовые затраты на овощи, выращенные на своем участке, примерно такие же, как и при покупке их в магазине, считает доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ Г.В им. Плеханова Светлана Казанцева.

Эксперт учла расходы на выращивание, землю, сельскохозяйственную технику, посевной материал, транспорт, членские взносы, которые платят собственники дачных участков. Казанцева подчеркнула, что взрослому человеку медики рекомендуют съедать примерно 143 кг овощей в год без учета картофеля, его россияне съедают по 100-120 кг в год. То есть для семьи из 4 человек необходимо вырастить примерно 400 кг картофеля, по 40 кг моркови, помидоров и огурцов. Итого на огород получается около 2,5 соток. Предполагается, что общая площадь участка 6 соток и он находится на расстоянии 100 км от Москвы. Получается, что огород занимает почти половину участка, а это означает, что нужно учесть лишь половину расходов на землю и коммуналку.

Так, кадастровая оценка участка составит около 120 тысяч рублей, поэтому земельный налог за него обойдется в 360 рублей, членские и коммунальные взносы - около 24 тысяч рублей в год, но учитываем только половину этой суммы, потому что засеяна лишь половина участка. Потребуются две лопаты, две тяпки, шланг для полива и две теплицы (отдельно для помидоров и огурцов), примерные расходы на такие покупки составляют более 40 тысяч рублей, отмечает Казанцева. Если предполагается их использовать в течение пяти лет, сумма расходов делится на 5 и составит более 8 тысяч или около 9 тысяч рублей.

Потребуется 700 штук картофелин при стандартной методике посадки (одиночными рядами с расстоянием между рядами 70 см, между растениями - 40 см) ли почти 50 кг, если масса посадочного клубня составляет 70 г. Он будет стоить 9 тысяч рублей. Также нужно будет примерно 2 г семян моркови (1 упаковка = 20 рублей). Помидоры специалисты советую сажать разных сортов, поэтому потребуется 0,3 г семян (30 руб.) низкорослых сортов, в два раза меньше (примерно 20 руб.) среднерослых, и хватит одного пакетика (также 20 рублей) индетерминантных. Огуречных семян нужно будет 4 г (200 руб.).

Для поддержания урожайности огорода скорее всего закупится навоз на сумму 10 тысяч рублей. Транспортные расходы эксперт рассчитала за период май - август (в среднем по две поездки каждую неделю) и с учетом одного отпускного месяца, когда нет необходимости совершать поездки из города на дачу и обратно. В бензиновом эквиваленте это составит около 12 тысяч рублей.

Итого у Казанцевой получилась сумма расходов на выращивание овощей в размере 52 тысяч рублей. Эксперт также рассчитала расходы на покупку "борщевого набора" в магазинах здорового питания. Такой тип магазинов был выбран потому, что выращиваемые овощи предполагали отсутствие химических удобрений. Получилось, что 400 кг картофеля будет стоить 30 тысяч рублей, 40 кг моркови - 6 тысяч рублей, 40 кг помидоров - 8 тысяч рублей, 40 кг огурцов - 8 тысяч рублей. В результате сумма получалась такая же - 52 тысячи рулей.

"Да, затраты на овощи за год при их покупке и выращивании одинаковые. Однако люди занимаются огородничеством не только и не столько для экономической выгоды: для большинства из них это - хобби и способ поддержания себя в хорошей физической форме", - подытожила эксперт.