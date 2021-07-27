Эксперт рассказал о признаках постковидного синдрома

Появление любого рода боли или дискомфорта у переболевших коронавирусом может оказаться симптомом постковидного синдрома, об этом заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

Он рекомендовал внимательно прислушиваться к своему здоровью. Так, по его словам, сигналом о том, что нужно обратиться к врачу, может стать появление пятен перед глазами.

Тимаков пояснил, что у пациентов, перенесших коронавирус, часто бывают тромбозы сосудов сетчатки.

Он также посоветовал обратить особое внимание на состояние вегетососудистой системы. Даже у молодых людей после коронавируса учащаются головокружения, снижается толерантность к физическим нагрузкам, они не могут долго стоять, плохо переносят жару, падают в обмороки.

"Сосудистый коллапс очень сильный. Поэтому необходимо наблюдение у кардиолога, невропатолога", - отметил врач.

А женщинам он посоветовал внимательно следить за состоянием репродуктивной системы и регулярно проходить осмотр у гинеколога, подчеркнув, что у переболевших коронависрусом часто возникают кисты яичников.

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