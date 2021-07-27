Эксперт спрогнозировала, как будет дальше меняться коронавирус

Новые мутации коронавируса в дальнейшем будут происходить на основе штамма "дельта", считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова, пишет ТАСС.

"Скорее всего, вариант "дельта" стабилизируется", то есть сохранит за собой наибольшее распространение", - сказала она.

По словам Барановой, если штамм с повышенной заразностью закрепится, то другие варианты вируса его уже не смогут вытеснить. Так, в США "дельта"-штамм закрепился примерно на 80%, несмотря на то, что в соседних странах "бушуют варианты "гамма" и "лямбда".

Однако она не исключила, что дальнейшие мутации самого варианта "дельта" могут сделать его еще заразнее. В тоже время, эффективность вакцин можно будет повысить: "антиген в существующих прививках будет заменен" таким образом, чтобы при ревакцинации обеспечивать наибольшую защиту именно от "дельта"-варианта.

Если же помимо варианта "дельта" будут появляться другие штаммы, то каждый раз с их выявлением придется проводить "ревакцинацию".

Ранее об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса предупредил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.