Новости

Косачев отметил важность контактов с общественными организациями США 17:22
Сборная Германии по конному спорту победила в выездке на Олимпиаде 17:20
СМИ России и Сирии договорились развивать сотрудничество в медиасфере 17:17
Глава комитета ГД назвал перспективной идею создать аналог Booking 17:14
Ростовский губернатор поздравил олимпийскую чемпионку по гимнастике 16:58
Число договоров долевого участия в первом полугодии выросло в 1,5 раза 16:55
Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму 16:47
Вышел свежий русский трейлер новых "Охотников за привидениями" 16:46
Мэр Симферополя накажет организаторов дня рождения в администрации 16:44
Сборная Японии по софтболу завоевала золотые медали домашней Олимпиады 16:44
В турецком Болу мигрантам в 10 раз повысили плату за воду и выброс мусора 16:39
Зуев: Для сборной России по баскетболу 3x3 нет фаворитов на Олимпиаде 16:30
Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон завоевала "золото" на Олимпиаде в Токио 16:28
"ЕР" подписала с пятью партиями соглашение о мерах против COVID на выборах 16:16
Российские кинотеатры продали более 86 миллионов билетов с начала года 16:15
В перечень одурманивающих веществ попали веселящий газ и ксенон 16:12
Суд в Петербурге продлил арест вдове рэпера Энди Картрайта 16:04
Эксперт рассказал о признаках постковидного синдрома 15:59
В России хотят ввести новый праздник 15:54
В Челябинске осудили экс-депутата, обманувшего 1,5 тысячи дольщиков 15:50
Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года 15:47
Умер писатель-фантаст Анри Верн 15:43
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию 15:41
Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже 15:35
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 16:16
Рубрика: Власть

"ЕР" подписала с пятью партиями соглашение о мерах против COVID на выборах

Текст: Татьяна Замахина

Пять политических партий присоединились к соглашению об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, инициатором которого выступила "Единая Россия". Церемония прошла в Центризбиркоме РФ.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Памфилова раскритиковала тех, кто выставляет двойников на выборах

Соглашение от партий подписали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Родины" Алексей Журавлев, председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер "Зеленых" Андрей Нагибин.

"Впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях сложной эпидситуации в стране, - заявил Андрей Турчак. - Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности наших граждан".

Соглашение предполагает, что партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех мер, направленных против коронавируса. Среди прочего, следует уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Кроме того, кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам выборов также рекомендуется сделать прививки от коронавируса.

Зампред Центризбиркома России Николай Булаев в ходе церемонии выразил уверенность, что избиркомы смогут обеспечить масками и перчатками всех участников избирательного процесса. "Выделены деньги из федерального бюджета, все закуплено", - заверил он представителей партий.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
ЦИК исключил возможность проголосовать и онлайн, и на участке

Булаев также сообщил, что ЦИК "является сторонником того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор".

Соглашение, по его словам, направлено на сохранение здоровья избирателей и членов комиссии. "Инициатива очень правильная, и ЦИК ее приветствует", - заявил Булаев.

Отметим, что "Единая Россия" предложила подписать данное соглашение всем партиям-участницам кампании. Однако откликнулись не все. А "Справедливая Россия - За правду" официально отказалась подписать документ. Председатель партии Сергей Миронов пояснил, что ряд норм из соглашения и так очевидны. При этом "обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей - возможность сократить количество наблюдателей на выборах", добавил он. По словам Миронова, партия требует вместо этого предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты.

КПРФ также отказалась подписать соглашение, сообщил журналистам Андрей Турчак.

"Действительно, парламентские партии не все поддержали наше предложение - КПРФ и СР не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом", - сказал он, добавив, что считает это безответственным.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021 Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии