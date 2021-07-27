"ЕР" подписала с пятью партиями соглашение о мерах против COVID на выборах

Пять политических партий присоединились к соглашению об обеспечении санитарной безопасности в ходе предвыборной кампании, инициатором которого выступила "Единая Россия". Церемония прошла в Центризбиркоме РФ.

Соглашение от партий подписали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Родины" Алексей Журавлев, председатель исполнительного комитета "Гражданской платформы" Юрий Юрченко, председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и лидер "Зеленых" Андрей Нагибин.

"Впервые в истории избирательная кампания проходит в условиях сложной эпидситуации в стране, - заявил Андрей Турчак. - Вне зависимости от политических взглядов участники избирательной кампании должны думать, прежде всего, о здоровье и безопасности наших граждан".

Соглашение предполагает, что партии добровольно берут на себя обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех мер, направленных против коронавируса. Среди прочего, следует уменьшить количество массовых мероприятий и перевести их по максимуму в онлайн-формат. Кроме того, кандидаты, агитаторы, представители избирательных штабов должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Участникам выборов также рекомендуется сделать прививки от коронавируса.

Зампред Центризбиркома России Николай Булаев в ходе церемонии выразил уверенность, что избиркомы смогут обеспечить масками и перчатками всех участников избирательного процесса. "Выделены деньги из федерального бюджета, все закуплено", - заверил он представителей партий.

Булаев также сообщил, что ЦИК "является сторонником того, чтобы на выборы приходили люди вакцинированные, но это их добрый выбор".

Соглашение, по его словам, направлено на сохранение здоровья избирателей и членов комиссии. "Инициатива очень правильная, и ЦИК ее приветствует", - заявил Булаев.

Отметим, что "Единая Россия" предложила подписать данное соглашение всем партиям-участницам кампании. Однако откликнулись не все. А "Справедливая Россия - За правду" официально отказалась подписать документ. Председатель партии Сергей Миронов пояснил, что ряд норм из соглашения и так очевидны. При этом "обязательная вакцинация членов комиссии и наблюдателей - возможность сократить количество наблюдателей на выборах", добавил он. По словам Миронова, партия требует вместо этого предоставить наблюдателям, членам избирательных комиссий возможность сделать бесплатные ПЦР-тесты.

КПРФ также отказалась подписать соглашение, сообщил журналистам Андрей Турчак.

"Действительно, парламентские партии не все поддержали наше предложение - КПРФ и СР не сочли возможным поставить свои подписи под этим документом", - сказал он, добавив, что считает это безответственным.