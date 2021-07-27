Финансист предостерег от соблазна заработать много денег на кешбэке

Банки, интернет-магазины и различные торговые точки для привлечения клиентов используют популярный инструмент - кешбэк. Это когда после покупки человеку начисляются баллы или возвращаются деньги.

Чтобы получить максимальную прибыль, россияне открывают карты сразу в нескольких банках. Такая стратегия позволяет получить обратно от трех до пяти процентов от потраченных в течение месяца средств.

Но всегда быть в плюсе непросто. Надо постоянно следить за предложениями, заниматься переброской денег с одной карты на другую, а также учитывать возникающие транзакционные издержки.

"Наиболее грамотные и продвинутые клиенты получают на этом реальные деньги, но для большинства россиян такие операции могут оказаться сложными и не принесут ожидаемого экономического эффекта", - заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Плеханова Максим Марков. Его мнение публикует "Прайм".