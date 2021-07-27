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27.07.2021 22:03
Рубрика: В мире

Француз построил роботизированный экзоскелет, чтобы помочь сыну ходить

Текст: Максим Макарычев

Французский инженер-робототехник Жан-Луи Констанца построил для своего 16-летнего сына Оскара роботизированный костюм, который позволяет ему ходить. "Робот, вставай!" - отдает приказ 16-летний Оскар Констанца, и медленно, но поступательно, большая рама, прикрепленная к его телу, поднимает его, и он начинает идти.

Фото: скриншот с vk.ru
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Охватывая плечи, грудь, талию, колени и ступни, экзоскелет позволяет Оскару пройти через комнату и развернуться. У него есть генетическое неврологическое заболевание, которое означает, что его нервы не посылают достаточно сигналов к его ногам.

"Раньше мне нужен был кто-то, кто помогал бы мне ходить, а изобретение папы заставляет меня чувствовать себя независимым", - сказал Оскар, пока его отец Жан-Луи Констанца, один из соучредителей компании, производящей экзоскелет, наблюдал за ним. "Однажды Оскар сказал мне: "Папа, ты робот-инженер, почему бы тебе не сделать робота, который позволил бы мне ходить?" - рассказал его отец, работающий в штаб-квартире компании в Париже.

По словам изобретателя, которого цитирует Reuters, "экзоскелет Вандеркрафта", внешний каркас, который поддерживает, а также имитирует движения тела, был продан десяткам больниц во Франции, Люксембурге и США по цене около 150 тысяч евро за штуку. Другие компании по всему миру также производят экзоскелеты, стремясь сделать их как можно более легкими и удобными. Некоторые из них ориентированы на то, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями ходить, другие - на ряд приложений, в том числе на облегчении условий труда на заводах, где сотрудники работают стоя. Его пока нельзя купить частным лицам для повседневного использования - это следующий этап, над которым работает компания. Ее инженеры заявили, что личный экзоскелет должен быть намного легче.

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