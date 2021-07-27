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27.07.2021 14:04
Рубрика: Экономика

"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину

Текст: Сергей Тихонов

Газпром не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август. Об этом сообщают РИА Новости, со ссылкой на данные аукциона.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Всего на август "Газпром" мог забронировать дополнительные транзитные мощности Украины на прокачку 63,7 млн кубометров газа в сутки.

Ранее компания не стала бронировать на годовых аукционах дополнительные мощности для транзита газа через Украину, а также Польшу с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" не спешит наращивать поставки газа по транзитным маршрутам, при этом выполняя ранее взятые на себя обязательства.

Все мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины, которые российская компания должна оплатить по соглашению 2019 года, были выкуплены "Газпромом" 19 июля. По этому соглашению наша страна соглашается ежегодно прокачивать через Украину 40 млрд кубометров газа до 2024 года. Договор заключен по принципу "качай или плати", то есть предусматривает оплату транзита вне зависимости от достижения указанных объемов прокачки.

По договору "Газпром" может зарезервировать дополнительные объемы ГТС Украины, но они приобретаются на аукционе, причем тариф на транзит повышается. Единственным участником аукционов на дополнительные украинские мощности является "Газпром".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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