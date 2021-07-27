Глава комитета ГД назвал перспективной идею создать аналог Booking

Создание российского аналога Booking - задача амбициозная и перспективная. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, комментируя информацию о том, что российские власти намерены развивать собственную систему бронирования отелей по аналогу западного сервиса.

Ранее об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на проект плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии развития туризма в России до 2035 года. Согласно публикации, реализовать это планируют к концу 2024 года.

Как отметил Борис Пайкин, внутренний туризм получил за последние два года серьезный импульс для развития, так что помочь людям, путешествующим по России, заранее забронировать отели и гостевые дома по маршруту следования - это правильная идея.

"Для индустрии гостеприимства включение информации об их гостинице в российскую базу бронирования позволит планировать бизнес-процессы, привлекать клиентов, разрабатывать программы лояльности, - считает депутат. - Особенно это важно не для крупных отелей, а для гостевых домов, кемпингов, хостелов".

Он отметил, что для начала туристам надо дать выбор, через какую систему бронировать жилье в путешествии. "Отечественный аналог Booking может быть вполне конкурентоспособен, если будет содержать больший объем информации и учитывать российскую специфику, - отметил глава комитета. - А отказываться от создания российской платформы только на том основании, что на международном уровне есть конкуренты - недальновидно. Если использовать эту логику, то мы бы не получили ни "Вконтакте", ни Telegram".

Пайкин считает, что отечественная платформа могла бы предложить участникам системы бронирования более выгодные условия сотрудничества, чем Booking, который взимает с отельеров комиссионный сбор в размере от 12 до 17%.