Как будут достраивать метро в российских городах

В ряде российских городов все же будут расконсервированы проекты по строительству или достройке метрополитенов. Впрочем, в чистом виде, как в Москве или Санкт-Петербурге, подземки могут остаться лишь в некоторых городах. Пока большинство проектов подразумевает комбинированный вариант: интеграцию метрополитенов с трамвайной сетью. Планами развития метрополитенов в России поделился ранее вице-премьер Марат Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram.

Строительство метро выгодно лишь там, где есть люди. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Откопали идею

Челябинск, Омск и Красноярск - города, где еще в советское время планировалась постройка метро, начались работы, но до запуска дело не дошло. Сейчас проектам собираются дать второе дыхание.

В Челябинске были частично построены две подземные станции (готовность - 20% и 45%) и 3,3 км тоннелей. За эти годы проект морально устарел. Первоначально планировалось, что подземка будет доставлять в центр жителей густонаселенного Тракторозаводского района. Однако сейчас важнее наладить сообщение с новыми спальными микрорайонами на северо-западе города.

В итоге найдена комбинированная схема: решено сделать трамвайную линию, часть которой пойдет под землей, а часть - по поверхности. Технико-экономическое обоснование проекта будет сделано до конца года, рассказывал Хуснуллин.

"Проектировщики работают на местах, со следующего года приступаем к строительству. Нормативный срок - 5-6 лет. Я думаю, за три, максимум четыре года построим", - отмечал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

В Челябинске метро возводилось в центре города. Подключение построенного подземного коридора к трамвайной сети позволит быстрее достроить, дешевле эксплуатировать этот транспорт и охватить сетью большую часть города, чем это было бы в случае с классическим метро, говорит старший научный сотрудник Института транспорта ВШЭ Павел Зюзин.

Нужно достраивать метро и в Омске, считает вице-премьер. Вопрос - в каком объеме. Недавно строительство метро подробно обсуждалось с губернатором. "Хотя это дорого, денег не хватает, ищем вопросы по оптимизации", - добавил Хуснуллин. В Омске был построен главный элемент местного метро - мост через Иртыш, говорит Зюзин. Нижний ярус сейчас не используется, но можно пустить по нему трамвайную линию и продолжить строительство метро. В таком варианте станции могут быть вдвое короче, отдельные участки можно пустить по земле.

Пока же региональные власти вынуждены вливать десятки миллионов в поддержание уже построенной части подземки в законсервированном состоянии. Неопределенность с метро тормозит и дальнейшее развитие города, строительство жилья и транспортной инфраструктуры: под строительство метро зарезервировано 1400 земельных участков.

В большинстве крупных городов альтернативой метро может стать развитие трамвайных сетей

В Красноярске прокладку метро начали в 1990-е годы, стройка законсервирована, но прорабатывается возобновление строительства. Вопрос - в уменьшении стоимости. "Метро должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе", - отметил вице-премьер. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, стоимость надо сократить на 20-30%. Для этого, видимо, придется изменить глубину залегания трассы с 60 на 25 метров, а также предусмотреть укороченные поезда.

Строить метро в Красноярске по первоначальному проекту нецелесообразно, считает Зюзин. Линия прокладывалась под частным сектором, который, как предполагалось, будет застроен многоэтажными домами, но этого не произошло. Кроме того, она не соединяла берега Енисея, что важно для города.

Ветки еще подрастут

Есть и планы по расширению ныне действующих метрополитенов. Активно занимается планами развития метро Нижний Новгород, рассказал Хуснуллин. Сейчас составляется технико-экономическое обоснование, в этом и следующем году должна быть готова проектно-сметная документация и начнется строительство. "Деньги на это мы готовим", - сообщил вице-премьер.

Метро в Нижнем Новгороде работает с 1985 года, но за это время так и не стало полноценным элементом системы общественного транспорта. Подземка остается маловостребованной и низкорентабельной, если не сказать убыточной. Обе линии метро не достроены до крупных жилых районов на одну-две станции, объясняет Зюзин. Небольшими достройками можно преодолеть эту убыточность.

Общая стоимость строительства путей и четырех новых станций оценивается в 56,6 млрд рублей. Уже сейчас предлагаются способы удешевления и ускорения строительства за счет изменения глубины залегания, спрямления трассы, уменьшения длины станций. Все это, по расчетам, позволит сдвинуть, например, срок открытия станции "Сенной" с 2027 года на 2024-й. На Сормовской линии рассматриваются два варианта: полностью подземный, который оценивается в 40 млрд рублей, и с выходом на поверхность в виде 13-километровой трамвайной линии.

В Новосибирске, в отличие от других городов, метро удачно охватывает часть города и даже работает "в плюс", отмечает Зюзин. Новосибирское метро планируется продлить на одну станцию, рассказал Хуснуллин. Станция "Спортивная" была задумана еще в советское время, но осталась законсервированным проектом. По сути, сейчас возводится только станция, без увеличения протяженности подземного пути. Срок сдачи намечен на лето 2022 года. Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что направлена на госэкспертизу проектная документация достройки Дзержинской линии.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Марина Трубилина

Активно строится метро в двух столицах. В Санкт-Петербурге нужно построить еще как минимум две линии, прежде всего кольцевую, отмечает Зюзин. В Москве же после запуска большого кольца и удлинения некоторых радиусов пределы роста метрополитена будут исчерпаны, считает он. Бесконечное продление линий невозможно, нужно развивать железнодорожный транспорт.

Осторожно, планы закрываются

Конкретных планов расширения метро в Екатеринбурге и Казани пока нет. Там неоткуда больше черпать пассажиропоток, строить вторые линии нецелесообразно, считает Зюзин, лучше развивать внеуличный транспорт за счет трамваев. Еще сложнее ситуация с метро в Самаре. Линия идет в промзону и мало востребована. Для увеличения пассажиропотока нужно строить вторую линию, но, опять же, куда дешевле обойтись трамваем.

Разрабатывался проект метро в Уфе, но строительство не начиналось, а впоследствии было отменено окончательно, говорит Зюзин. Периодически возникают разговоры о метро в Перми и Ростове-на-Дону, однако никаких работ ни по строительству, ни по проектированию не проводилось, подчеркивает эксперт.

В Перми, в частности, и так хорошо выстроена система общественного транспорта, действует городская электричка и к проектированию метрополитена возвращаться не предполагается. В Ростове-на-Дону ситуацию несколько лет назад анализировали специалисты НИиПИ Генплана Москвы, которые пришли к выводу, что прохождение центра города внеуличным транспортом возможно только в подземных тоннелях, так как здесь нет места даже для опор эстакады.

Однако Хуснуллин сообщил, что строить метро в Ростове-на-Дону не планируется. В Ростове-на-Дону одна из самых обширных среди нестоличных городов сеть выделенных полос для общественного транспорта, подчеркивает Зюзин. Кроме того, есть трамвайная сеть и целесообразно развивать трамвайные коридоры, часть которых была утрачена в 1990-е годы.

Спорный вопрос

Единственный город, где в перспективе нужно строить метро, - Краснодар, считает Зюзин. Город прирастает на 20-30 тысяч жителей ежегодно. При этом улично-дорожная сеть никогда не развивалась, улицы узкие и сделать в центре выделенные полосы и трамвайные пути негде. "Метро для Краснодара безальтернативно", - считает эксперт.

Первые идеи строительства метрополитена в Краснодаре возникли еще в 1970-е годы. Недавно городские власти рассмотрели проект изменения системы общественного транспорта, включающий строительство наземного, канатного и подземного метро, создание сети перехватывающих парковок, обновление парка электротранспорта.

Для решения транспортных проблем российских городов нужно не только развитие общественного транспорта, но и смена концепции планировки улиц

"Опыт строительства метро в других городах по большому счету негативный, поскольку сопряжен с безумными затратами на создание разветвленной сети, приобретение вагонов, содержание и обслуживание сложной инфраструктуры, - считает советник губернатора Краснодарского края, заслуженный архитектор Юрий Рысин. - Много лет назад мы даже начали проектировать схему расположения станций метро - насчитали 19 станций, необходимых городу. Но когда прикинули затраты - на линейное хозяйство, строительные работы, да еще учитывая грунтово-геологические условия, вывод напрашивался сам собой... Для Краснодара, на мой взгляд, лучшей и наиболее безопасной альтернативой метро может стать трамвайная система".

Трамвайный выход

За последние десять лет пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%, отмечал Хуснуллин. Если не заниматься развитием общественного транспорта, города встанут в пробках. Однако достаточный для метро поток пассажиров есть только в Москве и Санкт-Петербурге, добавил он, в других крупных городах целесообразнее строить все же трамвайные пути, а не метро.

Модель развития наших городов - строительство многоэтажных домов на периферии, то есть концентрация населения на окраинах и его перемещение в часы пик на работу в центр и обратно - не имеет транспортного решения, считает руководитель Комиссии по жилищной политике Общественного совета при минстрое, президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "Например, Москва, которая вкладывала последние годы огромные деньги в транспортную инфраструктуру и метро, получила новый поток людей из Подмосковья, потому что в местах, куда пришло метро, растут новые кварталы", - поясняет она.

Для решения транспортной проблемы нужен комплекс мер, в их числе развитие как общественного транспорта, так и улично-дорожной сети. В России улично-дорожная сеть составляет 8-10% территории городов, в других странах - 25-30 %. "В рамках преобразования ветхой застройки в городах необходима более мелкая планировочная структура - квартальная, а не микрорайонная, как сегодня - с более частой улично-дорожной сетью, позволяющая обеспечить лучшую транспортную доступность территорий", - говорит Косарева. Метро - очень дорогой вид общественного транспорта, который экономически более-менее эффективен в крупном городе. В других городах лучше развивать другие виды общественного транспорта, считает эксперт.