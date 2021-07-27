Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида

Американцы, особенно консервативная их часть, терпеть не могут любые новые "обязаловки" со стороны властей. Даже требование носить маски в разгар пандемии COVID-19 вызвало в прошлом году острые споры в обществе. Поэтому и об обязательной вакцинации от коронавируса речи до сих пор не шло. Тем более, что прививочная кампания зимой стартовала бодро, число заражений повсеместно падало, а пресса писала о долгожданной победе Америки над короной.

Но к лету все желающие привились, а всяческие бонусы за вакцинацию (стаканы пива, билеты на футбол и даже денежные призы) не помогают переубедить абсолютное большинство отказников. При этом уже достигнутого уровня вакцинации оказалось недостаточно, чтобы остановить распространение дельта-штамма. Заболеваемость вновь растет почти во всех штатах, а по стране достигла максимумов за три месяца (более 66 тысяч в сутки). И раз "пряниками" договориться не удается, наверху решили браться за "кнуты".

Все чаще федеральные и местные власти, частные компании берут на вооружение лозунги о том, что укол от коронавируса - не право, а обязанность. В понедельник министерство по делам ветеранов США стало первым федеральным ведомством, которое ввело обязательную вакцинацию для своего медперсонала (а это львиная доля его сотрудников), отведя на это 8 недель. К слову, это второе по численности после Пентагона федеральное ведомство, в состав которого входит более тысячи медцентров. О том, что грозит отказникам, пока не уточняется.

Власти штата Калифорния с августа обяжут всех госслужащих принести справку о вакцинации или же регулярно проходить тестирование. Ассоциация владельцев баров в Сан-Франциско заявила, что входящие в нее заведения будут требовать с посетителей подтверждение вакцинации или свежий отрицательный тест на COVID-19. Власти Нью-Йорка потребовали привиться или еженедельно проходить тестирование всех муниципальных служащих (а это 340 тысяч человек), включая полицейских и учителей.

Днем ранее более 50 американских медицинских ассоциаций высказались за обязательность прививок для всех сотрудников сферы здравоохранения. Сейчас такие решения госпитали принимают самостоятельно, и пока только около 9 процентов больниц сделали вакцинацию персонала обязательной.

Новый виток заболеваемости все чаще называют "пандемией невакцинированных". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас 97 процентов госпитализируемых с ковидом - это непривитые. Полностью вакцинированы около 50 процентов американцев, но, по разным опросам, от 25 до 35 процентов граждан категорически не хотят делать укол по разным причинам - от недоверия к фармацевтическим компаниям до отрицания пандемии. Из-за снижения темпов прививочной кампании много доз остаются невостребованными и даже идут в урну, и это при дефиците вакцин во многих странах.

Конечно, "обязаловка" столкнется с определенным сопротивлением со стороны консервативной части американцев, чутких до своих свобод. В некоторых штатах, где заксобрания контролируются республиканцами, было представлено уже несколько законопроектов, которые запрещают меры против непривитых также, как запрещается дискриминация по расовому или половому признаку. Например, в консервативной Монтане закон запрещает властям и бизнесу отказывать в обслуживании или приеме на работу на основании статуса вакцинации. Правда, все равно сделано исключение для работников здравоохранения - им можно и отказать. В Алабаме университетам и школам тоже нельзя требовать подтверждения вакцинации. Отдельные политики-республиканцы даже сравнивали с апартеидом деление граждан на привитых и нет.

"Пряники" не убеждают отказников сделать прививку. Поэтому власти и бизнес берутся за "кнуты"

Сторонники вакцинации уверены, что такие законы - глубокая ошибка, которая не защищает права непривитых, а стимулирует их не делать укол, ведь никаких последствий за это не будет. Профессор права из Джорджтаунского университета Лоуренс Гостин считает: "Если мы ставим целью достичь коллективного иммунитета, людей необходимо прививать там, где они работают, учатся, отдыхают, играют".

Позиции антипрививочников выглядят слабее, особенно в контексте новый вспышки заболеваемости. В Америке решения об обязательности вакцинации обычно принимают местные, а не федеральные власти. Имеющиеся судебные прецеденты, которые в США порой равносильны законам, также пока на стороне прививок. Поэтому, например, хотя на национальном уровне календарь прививок обязательным не является, в американских школах принято требовать от детей вакцинации. Иначе в школу могут и не взять.

Но если с календарем американцы более-менее свыклись, то вакцинация от коронавируса - новинка. Белый дом окончательно не высказывался о законности обязательной вакцинации от COVID-19 и мерах против тех, кто отказывается. Но пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки дала понять, что федеральное правительство поддерживает активизацию прививочной кампании, в том числе под угрозой штрафных мер к отказникам. По ее словам, юристы пока не нашли в этом нарушений закона.

Ранее федеральный суд в штате Техас отклонил иск сотрудников местного госпиталя, которых отстранили без сохранения зарплаты за отказ прививаться. В своем иске они даже сравнивали требование вакцинации с медицинскими экспериментами нацистов. Судья назвал утверждение истцов об опасности вакцин "ложным и не имеющим значения", добавив, что требование прививаться не может считаться незаконным. Аналогичное решение вынес федеральный судья в штате Индиана.