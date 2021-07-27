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27.07.2021 15:09
Рубрика: В мире

Как в Германии используют труд заключенных в частном секторе

Текст: Александр Саможнев
Немецкие тюрьмы позволяют заключенным работать на частные компании за оплату 1-3 евро в час. В Германии почасовой МРОТ составляет с 1 июля 9,60 евро. Правозащитники называют эту ситуацию "чистой эксплуатацией", пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на независимую исследовательскую группу CORRECTIV.

Внешние заказы являются долгожданным источником дохода для тюрем. В исправительных учреждениях Нижней Саксонии в 2019 году объем продаж "предпринимательского бизнеса за решеткой" превысил шесть миллионов евро. Так называют цеха, где работают заключенные. Более чем каждая третья работа в тюрьмах этой земли связана с предпринимательской деятельностью.

Фото: iStock
В Берлине заключенным позволят выходить в интернет

Согласно исследованию CORRECTIV, только с 2019 года более 500 компаний в ​​Нижней Саксонии, Баден-Вюртемберге, Шлезвиг-Гольштейне и Тюрингии сделали заявку на использование рабочей силы из числа заключенных. Основных прав для таких работников нет. Они производят запчасти для автомобилей, упаковывают бытовую технику и собирают игрушки.

Эксперты запросили в министерствах юстиции земель список фирм, использующих подневольный труд. Однако ответа не получили под тем предлогом, что предприниматели "боятся за свою репутацию". Крупная компания из города Хамм, производящая продукты питания, сообщила, что за почасовую работу выплачивала исправительному учреждению 10,2 евро, тогда как 1-3 евро приходится по закону лицам, отбывающим наказание.

Принудительный труд в Германии запрещен по статье 12 Основного закона за исключением, если это происходит "в случае лишения свободы по решению суда". Во многих федеральных землях заключенные фактически обязаны работать. Это должно служить целям социальной реабилитации.

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