Если взглянуть на кривые преступности за последние 20-25 лет, то окажется, что число классических, привычных нам преступлений - квартирных краж и грабежей - планомерно идет вниз, а вот количество киберпреступлений резко рвануло вверх.

Интересно, что нас ждет в будущем? Какие технические новации могут взять на вооружение преступники через 10-15 лет и даже раньше?

- Сейчас мы живем при шестом технологическом укладе, - говорит главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. - А как показывает опыт развития человечества, инструменты и методы преступников всегда идут в ногу с техническими новациями, по скорости внедрения порой опережая их.

Сегодня основная задача мошенников - получить доступ к персональным данным, а следом и к банковским счетам. Одной из наиболее актуальных киберугроз во всем мире остаются шифровальщики. Получив доступ к компьютерной системе, они шифруют важные документы, фотографии, персональные данные клиентов и т.д. А потом требуют за это выкуп. Проигнорировать их не получается.

В октябре 2020 года, например, зло­умышленники потребовали около 500 тысяч долларов выкупа у руководства Vastaamo - крупной сети психотерапевтических клиник в Финляндии.

В результате в даркнете были опубликованы не менее 300 историй болезни, под угрозой оказались данные десятков тысяч пациентов, включая их имена, номера социального страхования, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также заметки терапевтов.

Во всем мире сегодня взламывают системы, являющиеся составной частью умных городов. Предположим, берешь в прокат самокат, но не можешь разблокировать замок, пока не заплатишь мошенникам.

Сегодня главная задача мошенников - получить доступ к персональным данным

Причем о том, что деньги ушли именно им, ты можешь и не догадываться.

- Увидеть в США людей на автозаправке с ведрами бензина в наше время, согласитесь, то еще зрелище, - говорит Сергей Голованов. - Но это факт, киберпреступники способны парализовать самые разные сферы.

Показательно, что сегодня в 13 процентах стран мира нет законодательства против киберпреступности.

Представить, какие преступления нас могут ждать уже в ближайшем будущем, и легко, и сложно одновременно. Легко, потому что некоторые технологии уже начинают использоваться.

Например, известен пример, когда дрон пытались применять для убийства: во время военного парада, проходящего в Каракасе, злоумышленники попытались убить венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Фантазии преступников по переправке оружия, разного рода запрещенных веществ, в том числе и через границу, могут быть безграничными. Дроны уже сейчас используют для сбора информации о приватной жизни человека и т.д.

Очевидно, хакеры будут пытаться в своих целях взламывать бортовые системы автомобилей. Например, с целью шантажа под угрозой устроить аварию.

Недавно два программиста из США перехватили управление внедорожником Jeep Cherokee. Им удалось полностью подчинить своей воле электронную бортовую систему машины.