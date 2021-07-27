Списки зарегистрированы

ЦИК России зарегистрировал список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ".

Списки изменились

Центральная избирательная комиссия РФ 22 июля 2021 года внесла изменения в заверенные списки:

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ" по одномандатным избирательным округам, включен кандидат Савельева Г.С.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Войтов А.И., Корчагин О.В., Ляхов С.Е.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Парфенов В.А., Ханафиев Ж.Г., Авдийский В.И., Ворожцов В.П., Пронин С.Б., Рабинович А.Е.;

- в заверенный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" по одномандатным избирательным округам, включены кандидаты Исаев О.Л., Питина Е.Н., Кусмаков С.Ю., Рычкова О.А., Зайцев Г.С., Носенко Д.В., Рытов И.Г., Скурихина А.М., Тимофеев Е.М., Чухлебов А.А., Войтов А.М., Пересыпкин Н.А., Цин-Дэ-Шань А.А., Марараш Т.В., Рвачев А.С., Медведев Д.С., Агеева Д.В.

Центральная избирательная комиссия РФ 22 июля 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЕНЫЕ", кандидата Моллаева А.М.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", кандидата Полякова Е.С.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды политических партий и расходовании этих средств по состоянию на 21 июля 2021 года

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" всего поступило 700 000 000 рублей. Израсходовано - 77 114 250,00 рублей, из них 76 964 250,00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России" всего поступило 575 240 000 рублей. От юридических лиц 139 000 000,00, от физических лиц 86 240 000,00 (76 граждан). Израсходовано - 194 857 718,15 рублей, из них 187 723 961, 60 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов (48 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" всего поступило 40 000 000 рублей. Израсходовано средств - 30 422 653,61 рублей, из них 25 556 791,61 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (9 финансовых операций по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" всего поступило 20 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 1 566 700,00 рублей, из них 1 565 000, 00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Гражданская Платформа" всего поступило 625 000,00 рублей. Израсходовано средств - 625 000, 00 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (1 финансовая операция по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" всего поступило 6 000 000,00 рублей. Израсходовано средств - 5 272 883,78 рублей на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов и оплату других работ (2 финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 400 000 рублей).

В избирательный фонд политической партии "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" всего поступило 520 000 рублей. Израсходовано средств - 429 840,00 рублей.