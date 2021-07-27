Москва этим летом одной из первых в стране ввела ограничения для электросамокатов - в городе появились медленные зоны, где нельзя разогнаться больше определенной скорости.

Правда, коснулось это пока только прокатных гаджетов, на собственных все еще можно гонять со скоростью автомобиля хоть по тротуару, хоть по проезжей части. Корреспондент "РГ" впервые встал за руль электросамоката, проверил, как работают новые ограничения, и попытался понять, почему этот транспорт так часто приводит к трагедиям.

Газ на тормоз

Новости о ДТП с участием самокатов теперь появляются практически каждый день. По данным МВД РФ, только в самокатном сезоне-2021, который еще в самом разгаре, зафиксировано 180 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, как специалисты называют самокаты. В самокатных ДТП пять человек погибли и еще 190 пострадали. Только в одной Москве произошло 19 происшествий на самокатах с участием детей.

Зачастую речь идет о механическом транспорте, которым управляли дети, - малыши нередко внезапно выкатываются на проезжую часть, а водители не успевают среагировать. Но еще одной проблемой стали электрические гаджеты, некоторые из них могут развивать вполне автомобильную скорость, при этом их статус не определен. Это вроде бы и не полноценный транспорт, так что права на управление не нужны. Но ведь нестись со скоростью 50 км в час по тротуару куда опаснее, чем ехать на машине по автодороге?

По словам главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, из всех ДТП с участием электросамокатов только 8% приходится на арендные гаджеты. Остальное - личная техника. Тем не менее медленные зоны в столице сейчас действуют лишь для прокатной техники - с операторами получилось довольно легко договориться, они сами заинтересованы в безопасности.

Работает это просто. Скачиваете мобильное приложение одного из операторов кикшеринга, как называют прокат самокатов, вводите свои данные и привязываете банковскую карту. Отсев работает уже здесь - крупнейший оператор в Москве, парк которого насчитывает семь тысяч электрических самокатов, дает доступ только людям старше 18 лет. После регистрации можно выбирать ближайший двухколесный агрегат, в отличие от прокатных велосипедов они не привязаны к станциям, так что найти их обычно проще. Правда, и зона покрытия меньше - покататься на окраинах не получится.

В Москве сейчас действует около 50 зон ограничения скорости для самокатов - в основном это парки и пешеходные улицы

Освоиться с электросамокатом тоже легко - встаете, отталкиваетесь ногой и жмете кнопку. Мои 100 килограммов веса арендный самокат разогнал до 25 километров в час за несколько секунд. Выше скорость не растет, на этой отметке она ограничена в принципе. Впрочем, и так ехать получается довольно быстро - автомобилисты из дорожной пробки с завистью смотрят, как я несусь по тротуару Тверской улицы. Однако в Александровском саду мой "полет" прерывается, самокат пищит и тут же сбрасывает скорость до 15 километров. Выше не набирает ни в какую. Причем ограничение срабатывает мгновенно, машина притормаживает, стоит только пересечь садовые ворота. Кое-где в столице скорость ограничивается и 10 км в час, но есть и более свободные зоны. В Ботаническом саду, например, машина отказалась разгоняться лишь больше 20 километров в час. Я попробовал обхитрить систему, въехать с превышением в ворота парка, но не вышло, гаджет возмущенно пискнул и замедлился. Зато стоит выехать из парка, как мотор снова работает в полную силу.

Куда мы катимся?

По данным крупнейшего оператора кикшеринга, в столице сейчас доступно для аренды около 20 тысяч электросамокатов. Город при этом считает, что оптимальное их количество должно быть вдвое больше. "То есть развитие и популяризация уже сейчас заложены в правила для операторов, - рассказали "РГ" в сервисе Whoosh. - Важная цифра: более 60% поездок на наших электросамокатах - поездки по транспортному сценарию. Мы анализируем расстояние, частоту и маршрут поездок, 60% из них на расстояния до 5-6 километров, повторяющиеся и по прямой - это явно не прогулки. Это поездки до метро или других транспортных хабов или поездки из пункта А в пункт Б по прямой. Часто на самокатах объезжают пробки".

Многие считают, что вместе с правилами дорожного движения давно нужно преподавать и культуру вождения. Фото: Сергей Михеев

Поначалу аудитория кикшеринга была преимущественно молодой, однако сейчас операторы говорят о том, что определить костяк среди их пользователей довольно сложно, самокатами пользуются люди с разным достатком и разного возраста. Зон ограничения скорости в Москве сейчас около 50 - в основном это парки и пешеходные улицы, в частности Арбат и Кузнецкий Мост.

Операторы и эксперты считают, что для снижения аварийности электросамокатов нужен целый ряд решений, и поправки в ПДД здесь стоят даже не на первом месте. В частности, нужна инфраструктура - велодорожки. Об этом давно говорят велосипедисты, а с появлением электросамокатов вопрос стал еще острее. Москва выделенки для двухколесного транспорта строит, но их все еще немного. Определить правовые рамки для электросамокатов тоже важно, свои предложения столичный департамент транспорта уже отправил в федеральный минтранс. Ведомство предложило ограничить скорость самокатов на дорогах и тротуарах и запретить выезжать на этом транспорте на магистрали. "Нужно понять, где и как именно могут ехать маломощные самокаты, где мощные, какая ответственность за нарушение правил", - считают в Whoosh.

Еще один важный нюанс касается культуры вождения. Некоторые операторы кикшеринга и такси недавно даже объединились и сделали плакаты, которые объясняют правила поведения на электросамокатах. "Спешивайтесь на переходе", "Управляйте самокатом двумя руками", "Не катайтесь пьяными" - эти и другие призывы сопровождаются довольно красноречивыми картинками. А в столичной Госавтоинспекции попросили родителей перед покупкой самоката проговорить с ребенком основные правила безопасного поведения на улично-дорожной сети. Можно даже посетить один из детских тематических городков в парках, где правила езды на самокате можно отработать на практике.

Из первой собственной поездки на электросамокате я понял, что основных факторов опасности у этого транспорта два. Первый - высокая скорость, которую можно легко набрать. Это не педали у велосипеда, нажал кнопку и уже мчишься. Второй фактор - довольно маленькие колеса. Камни на дороге, кочки и неровности могут легко привести к падению, особенно если вы едете быстро. Из-за этого самокатчики часто смотрят под колеса, а не вперед и не всегда успевают вовремя оценить обстановку.

Кстати

Цены выше среднего

Электросамокаты - довольно дорогое удовольствие. Если вы решите взять такой гаджет напрокат, то готовьтесь платить в среднем 5-7 рублей в минуту и еще 30-50 рублей за старт. Это немногим дешевле каршеринга, только там вы получаете в распоряжение заправленный автомобиль. Покупка самоката на электротяге тоже ударит по бюджету - цены на модели с приличным запасом хода начинаются от 30 тысяч рублей.