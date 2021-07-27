Косачев отметил важность контактов с общественными организациями США

Контакты с общественными организациями США, включая религиозные, очень важны для российских парламентариев. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на встрече с президентом Евангелистской ассоциации имени Б. Грэма Франклином Грэмом.

"С учетом авторитета, которым пользуется Евангелистская ассоциация имени Б. Грэма в американском Конгрессе, для российских сенаторов такие встречи - хорошая возможность обсудить тематику, касающуюся перспектив возобновления российско-американских межпарламентских контактов, а также сверить часы по вопросам, затрагивающим сферу морально- нравственного развития общества", - приводит слова Косачева пресс-служба Совфеда. Вице-спикер отметил, что проблематика межрелигиозных отношений, нераспространения радикальных идей, сохранения традиционных нравственных устоев и ценностей будет обсуждаться в ходе Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу, которая пройдет в мае 2022 года в Санкт- Петербурге. Он предложил представителям ассоциации принять участие в подготовке и работе конференции.

Франклин Грэм принял предложение российского сенатора. Он также высказался за улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном и обратил внимание на принципиальную позицию России в поддержке традиционных нравственных ценностей.