У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Легендарный кнопочный телефон Nokia пришел в Россию. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
27.07.2021,  
13:24
Nokia 6310. Фото: HMD Global. Nokia 6310. Фото: HMD Global.
Nokia 6310. Фото: HMD Global.

Российские покупатели получили возможность оформить предварительный заказ на кнопочный телефон Nokia 6310 в черном и зеленом цветах. Сделать это можно на официальном сайте производителя, стоимость девайса составляет 4490 рублей.

Nokia 6310. Фото: HMD Global.

Разработчики утверждают, что осовременная модель отвечает новые реалии - аппарат получил крупный 2,8-дюймовый экран и увеличенные кнопки.

Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно отключить

Обещается, что благодаря аккумулятору на 1150 мАч Nokia 6310 работает "до нескольких недель" в режиме ожидания, встроенный FM-приемник работает с наушниками и без них. Встроенная камера имеет разрешение 0,3 Мп, поддерживается работа с двумя SIM-картами (а вот встроенного MP3-плеера нет).

Nokia
Фото: iStock
"Мегафон" создал нового голосового ассистента для абонентов 11:33
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia дешевле 3000 рублей 15.07.2021
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia дешевле 3000 рублей 15.06.2021
телефоны
Фото: iStock
Смерть из-за биткоина. В Таиланде погиб охотник за криптовалютой 26.07.2021
В продажу поступил дешевый кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена 15.02.2021
Культовый кнопочный телефон Nokia дешевле 5000 рублей пришел в Россию 23.11.2020