Легендарный кнопочный телефон Nokia пришел в Россию. Цена

Российские покупатели получили возможность оформить предварительный заказ на кнопочный телефон Nokia 6310 в черном и зеленом цветах. Сделать это можно на официальном сайте производителя, стоимость девайса составляет 4490 рублей.

Nokia 6310. Фото: HMD Global.

Разработчики утверждают, что осовременная модель отвечает новые реалии - аппарат получил крупный 2,8-дюймовый экран и увеличенные кнопки.

Обещается, что благодаря аккумулятору на 1150 мАч Nokia 6310 работает "до нескольких недель" в режиме ожидания, встроенный FM-приемник работает с наушниками и без них. Встроенная камера имеет разрешение 0,3 Мп, поддерживается работа с двумя SIM-картами (а вот встроенного MP3-плеера нет).