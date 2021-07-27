Личные вещи летчика - героя Желтухина передали военному музею в Самаре

Родственники военного летчика Героя Советского Союза Петра Желтухина переданы его личные вещи его военно-историческому музею в Самаре. Церемония прошла во вторник, 27 июля в гарнизонном доме офицеров.

Теперь в экспозиции музея Центрального военного округа будут представлены сумка-планшет, защитная маска, журнал боевых вылетов Петра Желтухина. Все эти вещи сопровождали замечательного пилота в воздушных боях с фашистскими асами. В таких сражениях наш летчик, как правило, выходил победителем.

Петр Желтухин во время Великой Отечественной войны пилотировал самый массовый боевой самолет в истории авиации - легендарный штурмовик Ил-2. Из наградного листа летчика известно, что он совершил более 130 боевых вылетов - разведывал и атаковал скопления вражеской техники и живой силы, уничтожал важные объекты гитлеровцев. Он лично сбил один самолет фашистов, еще восемь - в составе группы.

За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майор Петр Желтухин был удостоен звания Героя Советского Союза.