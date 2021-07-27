МЧС хочет цифровизировать процесс выплат компенсаций

В МЧС России перейдут на "цифру" при выплатах за ЧС. Это по задумке авторов идеи должно ускорить процесс оказания финансовой помощи пострадавшим.

Обивать пороги, чтобы подать документы на выплаты не придется. Достаточно будет зайти на портал госуслуг.

"МЧС России проводится работа по совершенствованию процесса оказания финансовой помощи пострадавшему населению. Для упрощения процедуры предоставления подтверждающих данных осуществляется ее цифровизация и перевод на портал госуслуг. Функционирование услуги начнется со следующего года. При этом существующий порядок подачи документов сохранится", - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Правда, на этом пути могут возникнуть и трудности, поскольку нередко ЧС происходят в отдаленных районах, где сотовая связь и услуги интернета не развиты.